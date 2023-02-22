Faturasında Enerjisa yazanlar dikkat! 8 gün içerisinde yapılması gerekiyor

Büyük kampanya Akbank resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, fatura ödeme talimatında bulunanlara 25 TL chip-para verileceği duyuruldu. Bankanın açıklamaları ve ayrıntılar yazımızın devamında.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA
Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Axess ile vereceğiniz Enerjisa Otomatik Fatura Ödeme talimatı verildiğinde 25 TL chip-para hediye verilecek. Kampanyadan yararlanmak için FATURAC yazıp 4566'ya mesaj göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Aynı zamanda ek faturalar için de daha fazla chip-para kazanma şansı da elde edebilirsiniz. 1. ve 2. fatura için 25 chip-para, 3 ya da 4 fatura için ise 75 chip-para, 5 ve daha fazla fatura için de 150 TL chip-para kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyaya dair talimatlar da kolaylıkla verilebilecek. Akbank şubeleri, 444 25 25 müşteri iletişim merkezi, Akbank mobil veya Akbank internet adreslerinden herhangi biri ile talimat verebilirsiniz.
CHİP-PARA KAMPANYASI AYRINTILARI
Kampanyadan yararlanmak için Axess, axess öğrenci ve Free asıl kartınız ile talimat vermeniz yeterli olacak. Aynı zamanda başvuru tarihleri ise 1-28 Şubat olarak açıklandı. Kampanyaya başvuran ve fatura talimatı veren müşterilerin kazandıkları chip-paralar 2 Mart 2023 tarihinde karta yüklenecektir. Önemli bir detay olarak ise önceki fatura ödeme talimatlarının geçerli olmayacağıdır. Chip-paralar yalnızca yeni verilecek olan fatura talimatları için geçerli olacaktır. Daha önceden kartınızla yapmış olduğunuz fatura ödeme talimatınızı iptal edip bu kampanyadan yararlanamazsınız. Aynı zamanda hesaptan verilen fatura ödeme talimatlarının da geçerli olmayacağı bildirildi. Belirlenen bir şart ise, kampanyadan kazanılan chip-para sonrasında 6 ay içerisinde otomatik fatura ödeme talimatınızı geri çekemezsiniz Ödeme talimatı verilen faturaların da belirtilen kartlar ile gerçekleştirilmiş olması gerekir. Otomatik ödeme talimatınızı geri çekme gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde kazanılan chip-para geri alınacaktır. kredi
kartından yapılacak olan fatura ödemelerinde bankanın belirttiği otomatik fatura ödeme faizi uygulanacaktır. Kart ekstresinin asgari borç tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda veya kısmi ödenmesi durumlarında, faturanın ödenme gününden son ödeme tarihine kadar fatura faiz oranı, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari üzerinden gecikme faiz oranı ve asgari tutarı aşan kısım üzerinden fatura faiz oranı işletilir. Chip-para kazanmak isteyen kişiler 28 Şubat 2023 tarihine kadar KAMPANYAYA KATIL butonuna tıklayarak ya da FATURAC yazıp 4566'ya mesaj atarak kampanyaya katılabilir. SMS ile katılım sağlandığı takdirde operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Bir ay içinde bir fatura kampanyasına katılabilirsiniz. Aynı zamanda Akbank T.A.Ş ve Enerjisa kişilerin durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.