Faturasını getirene parası verilecek! Fazladan boşa fatura ödemeyin: Hemen PTT'ye koşun!







FATURA DESTEĞİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında düzenlenen sosyal destek ödemelerine yeni bir ödeme daha eklendi. Yeni ödeme kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara fatura desteği verilecek. Peki başvuru şartları nedir? Kimler destekten faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İhtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için düzenlenen fatura desteği kapsamında 900 TL ve 2500 TL arasında destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında düzenlenen sosyal destek ödemeleri kış aylarında özellikle yüklü miktarda gelen doğal gaz faturaları için dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Doğal gaz destekleri Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında düzenli olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.Ödemeler 900 TL ve 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Bahsi geçen sosyal desteğe başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp başvuru formunu doldurduktan sonra gerçekleştiriliyor. Başvurusu onaylanan hak sahipleri ödemelerini düzenli olarak PTT üzerinden alabiliyor. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, faturanın geldiği adreste oturmak, doğal gaz aboneliği olması ve mesken abone grubunda fatura gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de yapılabiliyor.