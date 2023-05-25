Faturasını zamanında ödeyenlere müjde! O banka müşterilerine 1.500 TL iade yapılacak! Son gün 30 Mayıs

Akbank, faturalarını düzenli ödeyen müşterilerine özel bir kampanya sunarak onlara teşekkür etmeyi hedefliyor. Kampanya, 2 Mayıs - 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulaması veya Müşteri İletişim Merkezi üzerinden bilgilendirme yapılan mevcut ve yeni müşteriler için geçerlidir. Bu kampanya, vadesiz mevduat hesabından veya Akbank kredi kartları (Axess, Wings veya Free) üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere yöneliktir. Kampanyaya uygun şekilde hareket eden müşteriler, her ay 300 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası'na kadar iade alma fırsatından yararlanabilirler. Bu, düzenli ödemelerini otomatik olarak gerçekleştiren müşterilere ek bir avantaj sağlar. Kampanya, 30 Mayıs tarihinde sona erecektir ve sonraki aylar için otomatik fatura ödeme talimatı vermeyen müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.
Akbank, müşterilerine daha fazla kolaylık ve avantaj sağlamak amacıyla bu kampanyayı sunmaktadır. Düzenli fatura ödemesi yapan müşteriler, hem ödemelerini zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecekler hem de belirli bir miktarı iade olarak geri alabilecekler. Bu kampanya ile Akbank, müşterilerine finansal konularda destek olmayı ve onları ödeme süreçlerinde rahatlatmayı hedeflemektedir. Eğer siz de Akbank müşterisiyseniz ve faturalarınızı düzenli ödüyorsanız, bu kampanyadan yararlanma şansını kaçırmamak için 2 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında Akbank ile iletişime geçebilir veya Akbank Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Düzenli ödemelerinizle hem finansal düzeninizi sağlayabilir hem de ek bir iade fırsatından yararlanabilirsiniz. KAMPANYA DETAYLARI PAYLAŞILDI
Akbank, fatura ödemelerini düzenli olarak yapan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya dahilinde, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerin ilk takip eden ayın başında 300 TL'ye kadar iade yapılacak ve aylık maksimum iade tutarı 30 TL olacaktır. Bir müşteri toplamda en fazla 1.500 TL iade alabilecektir. Kampanyadan yararlanmak için, otomatik fatura ödeme talimatı vermek gerekmektedir. Kampanya süresi, 2 Mayıs – 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Otomatik fatura ödeme talimatı vermek için Akbank Mobil uygulaması veya Müşteri İletişim Merkezi kullanılabilir. Yeni müşteriler, mobil uygulama üzerinden kayıt olmalıdır. Kampanya kapsamındaki otomatik fatura ödeme talimatları, belirtilen tarihler arasında ilk kez verildiğinde geçerli olacaktır. İptal edilen talimatlar kampanyaya dahil edilmeyecektir. İadeler, açık vadesiz TL hesaplara yapılacaktır. Kredi kartından yapılan ödemeler de aynı şekilde gerçekleştirilecektir. Kampanya, başka bir otomatik fatura ödeme kampanyası ile birleştirilemeyecektir. Kampanya koşulları ve detayları, 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden öğrenilebilir. Akbank T.A.Ş, kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Akbank, Mayıs ayında mobil uygulama üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine iade kampanyası düzenliyor. İadeler, belirtilen tarihlerde vadesiz TL hesaplara yapılacak ve ilk ay ödemeleri başarısız olanlar da sonraki aylarda kontrol edilecek. Kredi kartından verilen talimatlar da dahil olmak üzere iade yapılabilmesi için belirtilen dönemlerde otomatik ödeme talimatının başarıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kampanya detayları ile ilgili bilgi almak için Akbank Müşteri İletişim Merkezi aranabilir.