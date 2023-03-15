YAŞAM
15 Mart 2023 - 12:49

Faturasının üzerinde adı soyadı yazanlara duyuruldu! 31 Mart'a kadar devam edecek

Üzerinde elektrik, doğalgaz ve su faturası ile faturalı telefon hattı vs. gibi pek çok fatura bulunan vatandaşlar için bir kampanya başlatıldı. 31 Mart'a kadar sürecek olan kampanyanın detaylarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
15 Mart 2023 - 12:49
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Faturasının üzerinde adı soyadı yazanlara duyuruldu! 31 Mart'a kadar devam edecek


Üzerinde elektrik, doğalgaz ve su faturası ile faturalı telefon hattı vs. gibi pek çok fatura bulunan vatandaşlar için bir kampanya başlatıldı. 31 Mart'a kadar sürecek olan kampanyanın detaylarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

OTOMATİK ÖDEME TALİMATINA HEDİYE BONUS

fatura



Üzerinde elektrik, doğalgaz, su, telefon ve benzeri faturaları bulunan vatandaşlar için Garanti BBVA bir kampanya duyurdu. Resmi internet adresinden duyurduğu kampanyanın detaylarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre iki yeni otomatik fatura talimatı için 50 Lira, dört yeni otomatik fatura talimatı için 100 Lira, altı yeni otomatik fatura talimatı için toplam 150 Lira bonus hediye yapılacağı duyuruldu.

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

garanti

Kampanyaya katılım sağlamak için yapmanız gereken, 31 Mart saat 23:59'a kadar FATURA yazmanız ve 3340'a göndermeniz gerekmektedir. Öte yandan bu kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA kredi kartına sahip olmanız ve kredi kartı üzerinden otomatik fatura talimatı vermeniz gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak için müşteri hizmetlerinden başlatacağınız otomatik ödeme talimatı ile alakalı SMS göndermek zorunda değilsiniz. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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