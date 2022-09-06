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06 Eylül 2022 - 14:20

Faustin Senghor: 'Giresunspor'da önemli izler bırakmak istiyorum'

Giresunspor'da yeni transfer Faustin Senghor, yeşil-beyazlı takıma oldukça verimli geçiren olmaya geldiğini söyledi.

SPOR
06 Eylül 2022 - 14:20
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Faustin Senghor: 'Giresunspor’da önemli izler bırakmak istiyorum'

Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'den Senegalli stoper Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, İhlas haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Giresunspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Yeşil-beyazlı forma altında kendimi kanıtlamak, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmak ve Giresunspor'da önemli izler bırakmak istiyorum. Kendime güveniyorum, rekabete hazırım, yeşil-beyazlı formayla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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