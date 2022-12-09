Kasım ayının sonlarında Ece Dağıstan’lı ile olan evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandıran dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’dan sosyal medyada yaptığı veda paylaşımı ile herkesi şoke etti. Kendisini iyileştirebilmek için bir süre uzaklaşmak istediğini söyleyen Fazıl Say sevenlerini üzdü. Eşiyle birlikte anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını samimi ve şakacı bir dil ile sosyal medyada duyurmuştu. Ancak kendisini iyi hissetmediğini yaşadığı ülkenin ve durumların kendisini kötü etkilediğini öne süren ünlü sanatçı vedasını sosyal medya üzerinden duyurdu.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:31
Fazıl Say'dan üzücü veda
Yakın zamanda evliliğini bitiren sanatçı Fazıl Say veda etti..
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:31
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