Fazıl Say’dan üzücü veda

Zamana ihtiyacım var







Kasım ayının sonlarında Ece Dağıstan’lı ile olan evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandıran dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’dan sosyal medyada yaptığı veda paylaşımı ile herkesi şoke etti. Kendisini iyileştirebilmek için bir süre uzaklaşmak istediğini söyleyen Fazıl Say sevenlerini üzdü. Eşiyle birlikte anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını samimi ve şakacı bir dil ile sosyal medyada duyurmuştu. Ancak kendisini iyi hissetmediğini yaşadığı ülkenin ve durumların kendisini kötü etkilediğini öne süren ünlü sanatçı vedasını sosyal medya üzerinden duyurdu.Fazıl Say, sosyal medya hesabında paylaştığı vedasında gücünü toplamak istediğini buraların ona iyi gelmediğini ve iyileşmek, yeniden başarılı işlere imza atabilmek için uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunu uzun bir not ile paylaştı. Paylaşımında Şair Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiirinden bir söz ile veda etti. İşte ünlü sanatçının yaptığı o veda.