Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler

İhlas Suresinin okunuşu nasıldır?

İhlas Suresinin faziletleri nelerdir?

İhlas Suresi, namaz ibadetini yerine getirirken okunan surelerden biridir. İhlas Suresi, Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki zorbalıklarını arttırmaya başlamadıkları dönemlerde indirilen ve 4 ayetten oluşan suredir. Kısa bir sure olan İhlas suresi, kolayca ezberlenir be akılda kalır. Oldukça kısa olan bu dua çocuklar tarafından da kolayca ezberlenmektedir. Hemen hemen her Müslümanın bildiği İhlas Suresinin anlamı ve okunuşu da sık sık araştırılan konu başlıklarından biridir. Müslümanların Mekke’de yaşadıkları dönemde indirilen ve kısa bir sure olan İhlas Suresi; samimiyeti, sıcaklığı ve dine bağlılığı ifade eder. İhlas Suresinde anlatıldığı şekilde Allah’a inanan ve ibadetlerini yerine getiren Müslümanların ihlas sahibi olduğuna inanılır.“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.”“Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. Gul huvallâhu ehad. Allâhu's-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.”İhlas Suresinin pek çok fazileti bulunur. Hz. Muhammet (s.a.v), İhlas Suresinin üçte birine denk olduğunu ifade etmiştir. İhlas Suresini severek okuyan bir sahabeye ise, İhlas Suresini okumanın ona cennetin kapılarını açacağını söylemiştir.