SAĞLIK
17 Ocak 2022 - 17:15

Fazla doz aşı bağışıklık sistemine yorgunluk veriyor!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların 4. dozların insan sağlığına zarar verebileceğini söyleyen bilim insanları fazla doz aşının bağışıklık sistemini yorabileceğini söylüyorlar.

SAĞLIK
17 Ocak 2022 - 17:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fazla doz aşı bağışıklık sistemine yorgunluk veriyor!
İsrail'de Teknoloji Enstitüsü'nde immünoloji profesörü olarak görev yapan Doron Melamed, koronavirüs salgını için geliştirilen aşıların 4. dozlarının aynı antijenler ile yeni varyantlara karşı yanıt vermesinin zor olabileceğini söyledi. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli Prof. Ronit Calderon-Margalit ise şayet 3 doz aşı olunduysa 4. doz aşının uygulanmasına gerek olmadığı belirtti.







Çok fazla doz aşının kısa dönem içerisinde bağışıklık sisteminde yorulmalar meydana getirebileceğini söyleyen Melamed, insan vücuduna aynı aşı ve aynı antijenler ile dört kez aşı yapıldığında bağışıklık sisteminde esnek olan spesifik hücrelerinin güçlendirildiği fakat güçlendirme işleminin aynı zamanda yorgunluğa da neden olabileceğini kaydetti.


Bağışıklık sisteminde yaşanan söz konusu yorgunluğunu açıklayacak teorinin evrensel olarak henüz kabul edilmese de dünya çapındaki epidemiyologlar arasında giderek daha da popüler hale geldiğini söyleyen Melamed, çok kez tekrarlanan aşı uygulamasının insan vücuduna zararlı olabileceği kanısında olduklarını dile getirdi.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
THY'den yapılan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
THY'den yapılan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber: Karantina süresinde 10 gün detayı!
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber: Karantina süresinde 10 gün detayı!
Son Haberler
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük jest!
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük...
2021 yılı bütçesinde 192.2 milyar lira açık kaydedildi!
2021 yılı bütçesinde 192.2 milyar lira açık kaydedildi!
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!
Kaza sonrası çekici bekleyen kazazedeye otomobil çarptı!
Kaza sonrası çekici bekleyen kazazedeye otomobil çarptı!
Instagram hesabı olanlar dikkat! Saldırılara karşı bu önlemleri kullanın
Instagram hesabı olanlar dikkat! Saldırılara karşı bu önlemleri...
Yüz yüze eğitime kar tatili! Hangi illerde kar yağışı nedeniyle okulların kapalı?
Yüz yüze eğitime kar tatili! Hangi illerde kar yağışı nedeniyle...
Uçuşlar için dün kaldırılan 'PCR testi' zorunluluğu geri getirildi!
Uçuşlar için dün kaldırılan 'PCR testi' zorunluluğu geri getirildi!
Kiracısının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden kan donduran tehdit!
Kiracısının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden kan...
Dünyanın 1 numarası tenisçi Djokovic için sınır dışı kararı!
Dünyanın 1 numarası tenisçi Djokovic için sınır dışı kararı!
Taksim Meydanı'nda tasmalı gelincik ilgi odağı oldu!
Taksim Meydanı'nda tasmalı gelincik ilgi odağı oldu!