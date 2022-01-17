Fazla doz aşı bağışıklık sistemine yorgunluk veriyor!













İsrail'de Teknoloji Enstitüsü'nde immünoloji profesörü olarak görev yapan Doron Melamed, koronavirüs salgını için geliştirilen aşıların 4. dozlarının aynı antijenler ile yeni varyantlara karşı yanıt vermesinin zor olabileceğini söyledi. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli Prof. Ronit Calderon-Margalit ise şayet 3 doz aşı olunduysa 4. doz aşının uygulanmasına gerek olmadığı belirtti.Çok fazla doz aşının kısa dönem içerisinde bağışıklık sisteminde yorulmalar meydana getirebileceğini söyleyen Melamed, insan vücuduna aynı aşı ve aynı antijenler ile dört kez aşı yapıldığında bağışıklık sisteminde esnek olan spesifik hücrelerinin güçlendirildiği fakat güçlendirme işleminin aynı zamanda yorgunluğa da neden olabileceğini kaydetti.Bağışıklık sisteminde yaşanan söz konusu yorgunluğunu açıklayacak teorinin evrensel olarak henüz kabul edilmese de dünya çapındaki epidemiyologlar arasında giderek daha da popüler hale geldiğini söyleyen Melamed, çok kez tekrarlanan aşı uygulamasının insan vücuduna zararlı olabileceği kanısında olduklarını dile getirdi.