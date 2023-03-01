Fazlası da azı da zarar! Bu besini az tüketmek erken ölüme sebep oluyor







Tuz ve Sağlık







Çalışma

Uzmanlar Ne Diyor

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Anirudh Palicherla, kalp yetmezliğini yönetmek için sodyum alımını sınırlamanın hala gerekli olduğunu, ancak kısıtlama miktarının tartışmaya açık olduğunu belirtti. Araştırma ekibi, sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketimi seviyesi oluşturmaya odaklanılması gerektiğini öne sürüyor. Ekip şimdi bilim camiasını, potansiyel olarak ölümcül rahatsızlıkları olan kişilerde diyetle alınan sodyum için en uygun hedefleri daha fazla tartışmaya çağırıyor.

Gizli Tuz Alımına Dikkat Edin

Aşırı tuz tüketiminin zararlı olduğuna dair yaygın inanış yıllardır tartışma konusu. Ancak son araştırmalar, yeterince tuz tüketmemenin de aynı derecede tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Aslında yeni bir çalışma, yetersiz tuz tüketiminin kalp yetmezliği hastalarında erken ölüm riskini %80'e kadar artırabileceğini gösteriyor.Tuz tüm dünyada kullanılan yaygın bir baharat ve birçoğumuz farkında bile olmadan günlük beslenmemizde tüketiriz. Yetişkinler için önerilen günlük tuz alımı 6 gram ve bu da bir çay kaşığına eşdeğer. Bununla birlikte, Amerika Kalp Yetmezliği Derneği'ne göre, orta veya şiddetli kalp yetmezliği olan hastaların tuz alımını günde 2 gramla sınırlandırmaları tavsiye edilir. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir.American College of Cardiology'nin yıllık zirvesinde sunulacak olan son çalışmada, kalp yetmezliği hastalarında farklı seviyelerde sodyum kısıtlamasının etkinliğini değerlendirmek için daha önce yapılan dokuz klinik çalışmadan elde edilen veriler değerlendirildi. Çalışmada yaklaşık 3.500 kalp yetmezliği hastasından elde edilen veriler analiz edildi. Sodyum alımı günde 2,5 gramın altında olanların ölme olasılığı, bu eşiğin üzerinde olanlara kıyasla %80 daha fazla. Çalışmanın bazı bölümlerinde, sodyum miktarları günde yaklaşık 1,2 ila 1,8 gram arasında değişiyordu.Tükettiğimiz tuzun büyük bir kısmının ekmek, bisküvi, kahvaltılık gevrekler, soslar, çeşniler, hazır yemekler ve paket servisler gibi hazır olarak satın aldığımız gıdalarda gizli olduğunu unutmamak önemli. Bu gizli tuz, yediğimiz tuzun yaklaşık %75'ini oluşturuyor ve sadece küçük bir miktarı yemek pişirirken veya sofrada eklediğimiz tuzdan geliyor. Bu nedenle, diyetinizdeki gizli tuz alım miktarına dikkat etmeniz çok önemli.