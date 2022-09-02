DÜNYA
02 Eylül 2022 - 19:55

FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı

ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramaya ilişkin yeni detayları paylaştı. Trump'ın evinde hediyeler, basın kupürleri ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan boş kutularla birlikte 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesi bulunduğu duyuruldu.

DÜNYA
02 Eylül 2022 - 19:55
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FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı


ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yer alan Mar-a-Lago'daki evinde yapılan FBI aramasında elde ettikleri belgelerle ilgili daha çok ayrıntı paylaştı. Trump'ın hukuk ekibinin aramada elde edilen materyalleri incelemek için üçüncü bir taraf belirleme talebini değerlendiren federal bir yargıç, üçüncü taraf incelemesini dikkate alarak envanter listesinin halka açıklanmasını emretti. Açıklanan yeni envanter listesinde, Trump'ın ofisinde "gizli" olarak işaretlenmiş 47 adet boş klasör, 99 adet dergi, gazete, makale ve basılı medya unsurlarının bulunduğu belirtildi.

Hediyelik eşyalar ve kıyafetler bulundu



Adalet Bakanlığı tarafından daha önceden paylaşılan envanter listesine ek ismiyle sunulan detaylı listede, elde ettikleri malzemeler hakkında daha sık ayrıntı verilirken, kişisel eşyalarla karıştırılmış, "gizli" ve "çok gizli" olarak sınıflandırılmış belgelerinde ele geçirildiği belirtildi. "Gizli" ve "Çok gizli" olarak sınıflandırılan klasörler arasında, çok gizli olarak işaretlenmiş klasörden 18 belge, gizli olarak işaretlenmiş bir klasörden 54 belge ve gizli olarak işaretlenmiş bir başka klasörden ise 31 belge çıktığı kaydedildi. FBI araması sırasında ayrıca, "Personel Sekreteri / Askeri Yardımcısı" gibi etiketlerle 42 adet daha boş klasör bulunduğu belirtilirken, aramada hediyelik eşya ve kıyafetlerin de bulunduğu aktarıldı. FBI ajanlarının ayrıca 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştığı belirtildi. Adalet Bakanlığı, standart soruşturma uygulaması kapsamında ekiplerin el konulan tüm eşyaları değerlendirmeye devam ettiğini söyleyerek, "El konulan materyaller, hükümetin soruşturmasını ilerletmek için kullanılmaya devam edilecek. Soruşturma, ek tanık görüşmeleri, büyük jüri uygulaması gibi daha ileri soruşturma adımlarını içerirken, elde edilen materyaller kullanılmaya ve değerlendirmeye devam edilecektir" dedi.

Cezai soruşturmaya alınmıştı

FBI'ın 8 Ağustos'ta Mar-a-Lago'daki aramasından sonra geçen hafta Trump'ın hukuk ekibi federal bir yargıçtan, elde edilen belgeleri incelemek için özel bir yönetici atamasını istemişti. ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu özel bir gözetleyici talebi için Adalet Bakanlığı'na Trump'ın talebine bir yanıt göndermesini ve aramada nelerin yapıldığına dair daha ayrıntılı bir belge sunmasını istemişti. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 20 kutudan fazla eşya bulunduğu belirtilmişti. FBI ajanları toplam 11 gizli belge setinden 4'ünün çok gizli, 3'ünün ise gizli olarak işaretlendiğini belirtmişti. Aramada Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle cezai soruşturmaya alınmıştı.

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