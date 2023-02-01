DÜNYA
01 Şubat 2023 - 20:09

FBI, ABD Başkanı Biden'ın evine baskın yaptı! Gizli belgeler aranıyor..

ABD Başkanı Joe Biden'ın evi, gizli belgelerle ilgili FBI soruşturmasının bir parçası olarak basıldı.

DÜNYA
01 Şubat 2023 - 20:09
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FBI, ABD Başkanı Biden’ın evine baskın yaptı! Gizli belgeler aranıyor..
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ABD Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'ın Biden'ın Delaware'deki tatil evine baskın düzenlediğini söyledi. FBI, Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev süresinin sonunda Ulusal Arşivlere teslim edilecek belgeleri evine taşıyıp taşımadığını araştırıyor. Benzer bir arama eski başkan Donald Trump'ın evinde de yapılmıştı.

FBI, ABD Başkanı Biden’ın evine baskın yaptı

FBI'DAN PLANLI ARAMA



ABD Başkanı Biden'ın avukatı Bob Bauer, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın bugün Biden'ın Delaware'deki Rehoboth Beach'teki yazlık evinde "planlı" bir arama yaptığını söyledi.

Söz konusu aramanın, sürecin güvenliğini ve bütünlüğünü gerekçe göstererek, kamuoyuna duyurulmaksızın standart Adalet Bakanlığı prosedürlerine uygun olarak yürütüldüğünü kaydeden Bay Bauer, soruşturmada Adalet Bakanlığı ile tam işbirliği yaptığını aktardı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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