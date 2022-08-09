DÜNYA
09 Ağustos 2022 - 11:24

FBI ajanı grubu eski ABD Başkanı Trump'ın evine baskın düzenledi!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan evine baskın düzenledi. Trump, düzenlenen baskını duyururken evine habersiz girilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

DÜNYA
09 Ağustos 2022 - 11:24
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FBI ajanı grubu eski ABD Başkanı Trump'ın evine baskın düzenledi!


ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan evine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bir baskın düzenlendi. Düzenlenen baskının hemen ardından bir açıklama yapan Trump, açıklamasında Florida, Palm Beach'te bulunan ki güzel evi Mar-A-Lago'nun şu anda kuşatma altında olduğunu ve büyük bir FBI ajanı grubunun baskına evini işgal ettiğini söyledi.

Söz konusu olayın herkes için karanlık bir zaman olduğundan bahseden Trump, daha önce hiç bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmediğini ve yapılanların aslında çok yanlış olduğunu ifade etti.



Donald Trump

"FBI baskını uygunsuzdur"

FBI ajanlarının evine yaptıkları baskında kasasını kırdıklarını öne süren Trump, ilgili devlet kurumları ile gerçekleştirilen çalışma ve iş birliği sonrası evine yapılan bu habersiz baskının son derece gereksiz ve uygunsuz olduğunu söyledi.

Associated Press tarafından yayınlanan bir haberde, konudan bilgisi olan kişilerin söylediklerine dayanılarak söz konusu FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu görev sırasında Florida'daki evine na gizli kayıtları götürüp götürmediğine ilişkin bir soruşturma ile ilgili olduğu belirtildi.

Donald Trump

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan incelemelerde 2022 yılı başında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu içinde belgelerin içerisinden çıkmış olan gizli kayıtların varlığının araştırmaya tabi tutulduğu aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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