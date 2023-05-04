FBI'dan dikkat çeken uyarı: QR kodlu menü tehlike saçıyor!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cep telefonu kameraları sayesinde web'e yüklenen menülere erişimin risk oluşturduğunu açıklayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, işletmeleri ziyaret ederken fiziksel menüler istemenin güvenli bir durum olduğunu çıkardı.
FBI yetkilileri geçtiğimiz günlerde dolandırıcıların mekanlarda yer alan QR kodlarını hedeflediklerini ve işin çeşitli alanlarına yeni savunmasız QR kodları yerleştirerek müşterileri aldattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bazı dolandırıcılar, gerçek QR kodların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini çalabiliyor” denildi.