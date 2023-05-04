FBI'dan dikkat çeken uyarı: QR kodlu menü tehlike saçıyor!













TELEFONUNUZ SALDIRGANLARIN ERİŞİMİNE AÇILIYOR





ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cep telefonu kameraları sayesinde web'e yüklenen menülere erişimin risk oluşturduğunu açıklayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, işletmeleri ziyaret ederken fiziksel menüler istemenin güvenli bir durum olduğunu çıkardı.FBI yetkilileri geçtiğimiz günlerde dolandırıcıların mekanlarda yer alan QR kodlarını hedeflediklerini ve işin çeşitli alanlarına yeni savunmasız QR kodları yerleştirerek müşterileri aldattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bazı dolandırıcılar, gerçek QR kodların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini çalabiliyor” denildi.Sahte QR kodunu tarayan kişinin cihazına, kişisel verilerine ve konumlarına erişim sağlayabilecek tehlikeli yazılımlar yüklendiği iddia edildi. FBI'dan yapılan açıklamada, "Ziyaret ettiğiniz bir restoran veya kafe, fiziksel bir menü istiyorsa ve QR kodu kullanıyorsa, lütfen gönderilen bağlantılara dikkat edin ve sahte sayfalara yönlendirmelerden kaçının." ifadeleri kullanıldı. 1994 yılından beri kullanımda olan ve İngilizce'de 'Quick Response' olarak bilinen QR kodları, özellikle Covid-19 salgını döneminde yaygın olarak kullanıldı.