GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 16:24

Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz kimdir, eski eşi kim, kaç yaşındaydı?

Amasya'da tiyatro oyunu dönüşü meydana gelen trafik kazasında Tolga Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz o ismin eski eşi çıktı. İşte son gelişmeler...

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 16:24
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Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz kimdir, eski eşi kim, kaç yaşındaydı?


Sanat camiasını derinden yaralayan bir trafik kazası meydana geldi. Tiyatro oyuncularının turneden döndüğü esnada aynı yönde giden tıra arkadan çarpması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Aracın içerisinde Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci gibi ünlü isimler bulunuyordu. Kazada Tolga Güleryüz’ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

“ Baş Belası “ adlı tiyatro oyunundan dönerken meydana gelen kaza nedeniyle Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. son dakika bilgisinin ardından Tolga Güleryüz’ün kim olduğu, kimin eşi olduğu gibi sorular araştırılmaya başladı.

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı, eski eşi kim?



Baş Belası adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesinden dönen oyuncular trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden isimlerden biri Tolga Güleryüz oldu. Henüz saatler önce sosyal medyada paylaşımlar yapan ünlü isim bugün aramızdan ayrıldı.

Tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olan Tolga Güleryüz yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır. 2015 yılında oyuncu Zeynel Gülmez ile evlenen Tolga Güleryüz 2017 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Aşk Listesi, Baş Belası’nda ışık tasarımı, Eski Zaman Hikayesi’nde yönetmenlik, Ters Köşe ve Kırkından Sonra’da yapımcı, Aşk Terapisti ve Zoraki Damat’ta yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

tolga güleryüz

Tolga Güleryüz’ün eski eşi herkesin televizyon ekranlarından tanıdığı oyuncu Zeynep Gülmez. Alemin Kıralı adlı dizide Mehveş karakterini canlandıran oyuncu son olarak hafızalarda böyle kalmıştı. Başarılı oyuncunun eski eşi Tolga Güleryüz, Amasya’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ünlü ismin sosyal medya hesabında henüz saatler önce yayınladığı hikayeler hala duruyor. Güleryüz için başsağlığı mesajı yağarken aralarında ünlü isimlerin yer aldığı 8 kişinin de tedavisi devam ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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