FED yetkililerinden gelen yüksek faiz oranlarının devam edeceğine dair sinyaller petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Uluslararası borsalarda ham petrol ve ürün fiyatlarının dalgalaı seyrine bağlı olarak benzin indirimlerinin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. Uluslararası ilişkilerin etkisiyle akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Petrol dün, Pekin hükümetinin geçen yıl için uygulamaya aldığı zorlu virüs kısıtlamalarını gevşetmesiyle yükseldi. Bugün, Şubat teslimli bir varil Batı Teksas ham petrolünün fiyatı yüzde 0,4 düşerek Mart teslimine göre daha düşük olarak 74,36 dolar oldu.Bir varil Brent ham petrolü yüzde 0,2 düştü ve yüzde 79.35 işlem gördü. Geçen hafta Rusya'nın petrol ihracatında ılımlı bir artış bile petrolün düşüş eğilimini değiştirmedi.
EKONOMİ
10 Ocak 2023 - 13:46
FED açıklamaları petrol fiyatlarını düşürdü! Benzine indirim geliyor: Tabelalar 63 kuruş daha az diyecek..
Araç sahipleri benzin ve motorinin litre satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Dünkü petrol fiyatlarındaki yüzde 3'lük artışın ardından akaryakıt satın almak isteyenler fiyatların yükselmesini bekledi. Ancak fiyat artışını beklerken fiyat indirimi haberi geldi.
EKONOMİ
10 Ocak 2023 - 13:46