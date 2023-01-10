FED açıklamaları petrol fiyatlarını düşürdü! Benzine indirim geliyor: Tabelalar 63 kuruş daha az diyecek..













BENZİNE 63 KURUŞ İNDİRİM

FED yetkililerinden gelen yüksek faiz oranlarının devam edeceğine dair sinyaller petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Uluslararası borsalarda ham petrol ve ürün fiyatlarının dalgalaı seyrine bağlı olarak benzin indirimlerinin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. Uluslararası ilişkilerin etkisiyle akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Petrol dün, Pekin hükümetinin geçen yıl için uygulamaya aldığı zorlu virüs kısıtlamalarını gevşetmesiyle yükseldi. Bugün, Şubat teslimli bir varil Batı Teksas ham petrolünün fiyatı yüzde 0,4 düşerek Mart teslimine göre daha düşük olarak 74,36 dolar oldu.Bir varil Brent ham petrolü yüzde 0,2 düştü ve yüzde 79.35 işlem gördü. Geçen hafta Rusya'nın petrol ihracatında ılımlı bir artış bile petrolün düşüş eğilimini değiştirmedi.Benzin Grubu'nda bu gece yarısı itibariyle 63 kuruş indirimin geleceği öğrenildi. Son olarak benzinin litre fiyatına 61 kuruş ve 67 kuruş zam yapıldı. Son verilere göre benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 51 kuruş, Ankara'da 73 kuruş 19 lira, İzmir'de 69 kuruş 19 lira. Diğer taraftan motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmemekte. Bu arada fiyat en son 77 kuruş artmıştı. Motorin fiyatları İstanbul'da 22,06 TL, Ankara'da 22,22 TL, İzmir'de 22,35 TL'den satılıyor.