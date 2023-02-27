FED açıklaması piyasaların şirazesini kaydırdı! Bitcoin'de beklenmeyen hareketlilik: Yatırımcılar dikkat!

Çin'den sonra Amerika da kripto paralara karşı savaş ilan etti. Aynı zamanda pandemiden sonra yükselen enflasyonun önüne geçmek için Amerikan Merkez Bankası FED'in sıkı bir para politikası devreye girdi. Ardı ardına bir yıldan fazla süredir faiz yükseltme gerçekleştiren FED, borsalarda da ciddi bir baskı mekanizması konumuna geldi. FED'in etkilediği son borsa da kripto para borsaları olmuştur.
FED’İN SIKI PARA POLİTİKASI BASKI UNSURUNU ARTIRDIGeçen ay beklenmedik bir faiz yükseltmenin bulunmamasına karşı FED'ten Mart ayı için gelen faiz yükseltme sinyalleri piyasaları bir kez daha tepetaklak etti. Emtia ve altında düşüş yaşanmaya başlarken; bu düşüş kripto para borsalarına da yansıdı. Dün 25.000 USD bandını zorlayan bitcoin (BTC) bu sabah ciddi değer kaybına uğradı.
BTC’DE KAYIPLAR YAŞANMAYA BAŞLADI
Bu sabah itibariyle son 1 günde %2,2 değer kaybına uğrayan BTC, DÜN 25.000 USD seviyelerini zorlarken; bugün 23.862 USD'ya kadar düşmüştür. Fakat tek düşüş BTC'de gerçekleşmedi. Benzer şekilde düşüşle karşı karşıya olan Ethereum (ETH) da %0,9 değer kaybına uğradı. ETH, şu zamanlarda 1.653 USD üzerinden işlem görmektedir.