Kripto
27 Şubat 2023 - 15:45

FED açıklaması piyasaların şirazesini kaydırdı! Bitcoin'de beklenmeyen hareketlilik: Yatırımcılar dikkat!

Ülkelerdeki para politikaları, genel olarak piyasalarda etkili olsa bile ekonomik olarak güçlü devletlerin etkisi daha fazla hissedilmektedir. Özellikle bu ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri bir süredir kripto paralara karşı mesafeliydi. Öyle ki, ABD son birkaç ay içinde bu konu hakkında birçok yasal soruşturma açtığı gibi pek çok karar mekanizmasını da kullanmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Kripto
27 Şubat 2023 - 15:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FED açıklaması piyasaların şirazesini kaydırdı! Bitcoin'de beklenmeyen hareketlilik: Yatırımcılar dikkat!
TAKİP ETTAKİP ET


Çin'den sonra Amerika da kripto paralara karşı savaş ilan etti. Aynı zamanda pandemiden sonra yükselen enflasyonun önüne geçmek için Amerikan Merkez Bankası FED'in sıkı bir para politikası devreye girdi. Ardı ardına bir yıldan fazla süredir faiz yükseltme gerçekleştiren FED, borsalarda da ciddi bir baskı mekanizması konumuna geldi. FED'in etkilediği son borsa da kripto para borsaları olmuştur.

FED’İN SIKI PARA POLİTİKASI BASKI UNSURUNU ARTIRDI

Geçen ay beklenmedik bir faiz yükseltmenin bulunmamasına karşı FED'ten Mart ayı için gelen faiz yükseltme sinyalleri piyasaları bir kez daha tepetaklak etti. Emtia ve altında düşüş yaşanmaya başlarken; bu düşüş kripto para borsalarına da yansıdı. Dün 25.000 USD bandını zorlayan bitcoin (BTC) bu sabah ciddi değer kaybına uğradı.

BTC’DE KAYIPLAR YAŞANMAYA BAŞLADI



Bu sabah itibariyle son 1 günde %2,2 değer kaybına uğrayan BTC, DÜN 25.000 USD seviyelerini zorlarken; bugün 23.862 USD'ya kadar düşmüştür. Fakat tek düşüş BTC'de gerçekleşmedi. Benzer şekilde düşüşle karşı karşıya olan Ethereum (ETH) da %0,9 değer kaybına uğradı. ETH, şu zamanlarda 1.653 USD üzerinden işlem görmektedir.

BİNANCE COİN’DE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

BTC ve ETH gibi Binance Coin de (BNB) düşüş yaşayan bir başka coin oldu. Bugüne %0,6 değerinde düşüşle başlayan BNB, 311 USD seviyesine düştü. Ripple (XRP) %1,8 değer kaybederken; yeni seviyesi 0,39 USD olmuştur. Cardano'nun (ADA) ise değer kaybı %2,9; yeni seviyesi ise 0,38 USD olmuştur.

PİYASA GENELİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

En çok takip edilen kripto paranın BTC olması sebebiyle BTC'nin kaybı dikkatleri üzerine çekse de aslında piyasa genelinde aşağı yönlü bir hareket mevcuttur. Öyle ki, son 1 günde piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 86 tanesi USD bazında değer kaybı yaşarken; bazılarında değişiklik yaşanmamıştır. Kazanç getiren kripto para birimi sayısı ise şu zamanlarda çok değildir.

kripto para

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ