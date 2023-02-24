FED altına tokatı attı! Gram altın çakıldıkça çakıldı: Bir sonraki seviye bu olacak!







FED’den Büyük Tokat







FED toplantısının gerçekleşmesi üzerine altın fiyatları düşüşe geçmeye başladı. Yetkililer faizlerde arttırma sinyali vermesiyle birlikte altın fiyatları en düşük seviyeye doğru ilerlemeye başladı.Tutanaklar hesaba katılması ile 50 baz puanlık faiz artışı konu olmazken, sıkılaşmanın bir süre daha devam etmesi mesajı ile altının fiyatı 1824 doların altına düştü.FED’in son oturum tutanakları ile, politika yapıcılarının enflasyonu tekrar aşağı çekmek için borçlanma maliyetinin daha da yükseleceği ön gördüğünü gösterdi. Altın, Ocak ayından itibaren ABD verilerinin enflasyonunun soğuduğuna işaret etmesinin yanında piyasada oluşmuş olan FED’in faiz artış döngüsünün sürat keseceği düşünülmüştü. Bu düşüncelerin gerçekleştiği dönemde ise yurt içi altın fiyatlarında büyük artışlar meydana gelmişti. Lakin FED sorumluların ısrarla enflasyonla mücadeleyi bitirmekten uzak olan ve faizlerin uzun zaman yukarıda olacağına ait ikazlar sayesinde değerli metal Şubat ayından sonra düşmeye başladı. ABD’nin daha fazla sıkılaştırma planındaki tahminlerden dolayı hem dolar hem de Hazine getiresinde büyük yükselmeler meydana geldi.