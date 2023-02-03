FED ateşi gram altını yaktı! Altın fiyatları rekorlara doymadı: Ünlü uzman uyardı 'Fırsatı tutan kazanır'







FED'İN FAİZ KARARIYLA ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARINDA YENİ REKORLAR VE EKONOMİ UZMANI İSLAM MEMİŞ'İN UYARISI







İSLAM MEMİŞ 2023 YILI GÜMÜŞ YILI DEDİ!

YENİ REKORLAR SIK SIK TAZELENECEK!

Fed, 25 baz puanlık bir faiz artışını açıklayarak, Türkiye piyasalarının gözlerini dolar kuru ve altın fiyatına çevirmesine neden oldu.Merkez Bankası (Fed) 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklediği gibi, 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Fed yetkilileri, enflasyonun kısmen gevşediğine dikkat çekti ve faiz artışının uygun olacağını dile getirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yorumlandı. Kararın ardından Türkiye piyasaları dolar kuru ve altın fiyatı üzerinde yoğunlaştı. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırarak 1.184 liraya yükseldi.Bu gelişmelere karşın, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara 2023 yılında gümüşün önemsenmesi gerektiğini belirterek, getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyor. Ons altın fiyatı da 1.945 dolar seviyesinden 1.972 dolar seviyesine yükseldi. Mynet'e konuşan Memiş, dolar endeksinin (dxy) 102 seviyesinden 100,94 seviyesine gerilemesinin altın fiyatlarının artmasına neden olduğunu ifade ederek, altında bir geri çekilme yaşanacağını ve bunun alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Memiş, 1.450 lira seviyesi beklentisi ile yıl içerisinde 1.880-1.850 dolar aralığında bir geri çekilme yaşanabileceğini, bu seviyeye gerilediğinde gram altının 1.140 liraya gerileyeceğini ve bunun ardından yeni rekorların sık sık tazeleneceğini belirtti. Memiş ayrıca altın/gümüş rasyosunun 81,30'da olduğunu ve gümüşün altına kıyasla daha ucuz olduğunu vurgulayarak, 2022'de gram altının yüzde 43 kazandırırken, gram gümüşün yüzde 45 kazandırdığını belirtti. 2023'te gümüşün altından fazla getiri sağlayabileceğini belirten Memiş, elinde nakit bulunan yatırımcıların altın yerine gümüş tercih etmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada, ons altın fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençleri var. Burdan geri dönebilir. Şubat ayında altın fiyatlarında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde altın ve gümüş fiyatlarına dikkat ederek, avantajlı fırsatlardan faydalanmalılar.