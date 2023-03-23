FED, beklenileni yaptı ve faiz oranlarını 25 baz puan daha artırdı!













"BİRAZ DAHA SIKILAŞTIRMA UYGUN OLABİLİR"

ABD Merkez Bankası (FED), bir süredir piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını yazılı metin ile birlikte açıkladı. Dolar patronu, federal fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5.00 aralığına yükselttiğini bildirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) söz konusu kararı oy birliğiyle ile verdi.Bu faiz oranı son 16 yılda kaydedilen en yüksek oran oldu. Fed'in karar metninde "daha fazla faiz artırımı" yerine "biraz daha sıkılaştırma uygun olabilir" ifadesi kullanıldı. Fed'in metninin ardından Mayıs ayı toplantısına bankaların 25 baz puan yükseleceği beklentileri hakim oldu. Fed faiz artırım beklentileri ABD Silikon Vadisi öncesi 50 baz puandan geriledi ve imzacı bankalar temerrüdün ardından 25 baz puana geriledi. Başta ABD olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerde tahvillerin değer kaybetmesi ve faiz oranlarının yükselmesi bankalar için riskleri artırdı. Bilanço küçültme programında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Fed'in bir sonraki faiz kararı 3 Mayıs'ta açıklanacak.