ABD Merkez Bankası (FED), bir süredir piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını yazılı metin ile birlikte açıkladı. Dolar patronu, federal fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5.00 aralığına yükselttiğini bildirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) söz konusu kararı oy birliğiyle ile verdi.
DÜNYA
23 Mart 2023 - 00:11
FED, beklenileni yaptı ve faiz oranlarını 25 baz puan daha artırdı!
Piyasaların da beklediği gibi, ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını 25 baz puan daha artırdı ve yüzde 4,75-5,00 aralığına çıkardı.
DÜNYA
23 Mart 2023 - 00:11