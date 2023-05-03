FED'den faiz artırım kararı!







2007'DEN BERİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI











Piyasalar tarafından merakla beklenen FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına çekti. Bu oran Bu, 16 yılın en yüksek seviyesi olarak tanımlanırken kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.Geçen yıl yüksek ABD enflasyonu ortamında varlık alım operasyonlarını tamamlamaya başlayan Fed, AA News'in dip haberine göre Mart 2022 toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldı. Mayıs toplantısında faiz oranlarını 2000 yılından bu yana en hızlı şekilde 50 baz puan yükselttikten sonra, Haziran toplantısında oranları 75 baz puan artırarak 1994'ten bu yana en yüksek oranlara yükseltti ve ardından benzer bir artış Temmuz'da gerçekleşti.Geçen yıl dört kez üst üste faiz oranlarını 75 puan artıran Fed, geçen yılki son toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırmış ve faiz artırımlarını yavaşlatmaya başlamıştır. Banka; 2023'teki ilk toplantısında faiz artışlarını 25 puan artı sınırladı. Fed Mart toplantısında faiz oranlarını 25 puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına çekti. Fed bu faiz artırımı ile faiz oranlarını 2007'den bu güne kadar en yüksek düzeyine çıkardı. Geçen yıl Mart ayından bu yana 10 kez. Faiz artırımı sonucunda Fed, taban faizini toplam 500 puan artırdı. ABD enflasyonu, Haziran ayında yıllıklandırılmış yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra Mart ayında yüzde 5'te kaldı.