FED'den faiz artırım kararı!

Piyasalar tarafından merakla beklenen FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına çekti. Bu oran Bu, 16 yılın en yüksek seviyesi olarak tanımlanırken kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.
2007'DEN BERİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI
Geçen yıl dört kez üst üste faiz oranlarını 75 puan artıran Fed, geçen yılki son toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırmış ve faiz artırımlarını yavaşlatmaya başlamıştır. Banka; 2023'teki ilk toplantısında faiz artışlarını 25 puan artı sınırladı. Fed Mart toplantısında faiz oranlarını 25 puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına çekti. Fed bu faiz artırımı ile faiz oranlarını 2007'den bu güne kadar en yüksek düzeyine çıkardı. Geçen yıl Mart ayından bu yana 10 kez. Faiz artırımı sonucunda Fed, taban faizini toplam 500 puan artırdı. ABD enflasyonu, Haziran ayında yıllıklandırılmış yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra Mart ayında yüzde 5'te kaldı.