Finans
21 Şubat 2023 - 16:15

FED'den gelen sinyal dolar kurunu hareketlendirdi!

ABD Merkez Bankası Kurulu'nun (FED) faiz kararı dikkat çekerken dolar endeksinin düşmeye devam edeceği konuşuluyor.

Finans
21 Şubat 2023 - 16:15
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FED'den gelen sinyal dolar kurunu hareketlendirdi!


USD/TL fiyat oluşumu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz oranlarını 25 baz puan artıracağının ve yılın geri kalanında faiz indirim sürecine başlamayacağının sinyaliyle başladı.

Bloomberg'in bu gelişmelere ilişkin analizine göre öncü göstergeler, dolar bazında geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde başlatılan satışların devam edebileceğine işaret ediyor. Dolar, bu ay Fed'in şahin söylemiyle yükseldi, ancak uzun vadeli göstergeler, doların düşüş eğiliminin henüz sona ermemiş olabileceğini gösteriyor.



FED'den gelen sinyal dolar kurunu hareketlendirdi!

ÇİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Bu arada Bloomberg analizi, Çin'in karantina kısıtlamalarını gevşetmesi ve kredi büyümesndeki etkilerin EUR/USD çiftini desteklemeye devam etmesini bekliyor.

Gelişmelerin ardından USD/TL, yeni güne yatay başladıktan sonra 18.8690'da işlem görüyor. Dünkü dip seviyeleri olan 18.8297'ye ve 18.8868'e ulaşan USD/TL, kapanışı 18.8654'te yaptı.

Ayrıca iç pazar, Kahramanmaraş depreminin 11 ülkenin ekonomisine etkisini yakından takip ediyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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