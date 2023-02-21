USD/TL fiyat oluşumu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz oranlarını 25 baz puan artıracağının ve yılın geri kalanında faiz indirim sürecine başlamayacağının sinyaliyle başladı. Bloomberg'in bu gelişmelere ilişkin analizine göre öncü göstergeler, dolar bazında geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde başlatılan satışların devam edebileceğine işaret ediyor. Dolar, bu ay Fed'in şahin söylemiyle yükseldi, ancak uzun vadeli göstergeler, doların düşüş eğiliminin henüz sona ermemiş olabileceğini gösteriyor.
Finans
21 Şubat 2023 - 16:15
FED'den gelen sinyal dolar kurunu hareketlendirdi!
ABD Merkez Bankası Kurulu'nun (FED) faiz kararı dikkat çekerken dolar endeksinin düşmeye devam edeceği konuşuluyor.
Finans
21 Şubat 2023 - 16:15