FED faiz kararı kripto paraların yönünü değiştirdi! Bitcoin, kritik eşiğini aştı..

Kripto para yatırımcıları uzun süredir Fed'in faiz kararını bekliyor. En son olarak, ABD enflasyonu Aralık ayında yıllık yüzde 6,5'e geriledi ve beklenenden iyi gelen işgücü verileri, Fed'in oran artışlarını yavaşlatabileceğini gösterdi. Nitekim Fed, piyasanın beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Fed son toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırırken bu kararla birlikte faiz artırım hızını da yavaşlattı.
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FED'DEN DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJIMerkez Bankası'nın kararının ardından yayınlanan bir metinde, önceki metinlerden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediğini ancak yüksek kaldığını belirtmesi, bunun yakın olduğunu düşündüğünüzü gösteriyor. Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılki faiz indirimlerinin uygun olmadığını açıklayarak, faiz artırımı için hala yer olduğunu söyledi. Powell, konuşmasında "Faiz artırımına ilişkin görüşümüzü Mart ayı toplantımızda güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
FED KARARINDAN SONRA KRİPTO PARA PİYASASINA BÜYÜK MORALFederal Rezerv kararından önce 23.000 doların üzerinde olan Bitcoin, kararın ardından 23.812 dolara yükseldi. Bitcoin bugün rallisine devam ederek uzun bir aradan sonra ilk kez 24.000 doları aştı.
Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatması ve enflasyonun zirve yaptığına dair işaretler piyasa risk iştahını artırdı. Özellikle dolar endeksi 101.800'den 100'e düştüğünde dijital varlıklar için büyük kazanımlar oldu.