Kripto
02 Şubat 2023 - 12:06

FED faiz kararı kripto paraların yönünü değiştirdi! Bitcoin, kritik eşiğini aştı..

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan faiz kararının ardından kripto para birimlerine yönelik risk iştahı arttı. Bitcoin, uzun bir aradan sonra ilk kez devrilme noktasını geçti. Peki Fed'in kararının mesajı neydi, kripto para birimlerinin yükselişinin sebebi neydi? İşte yanıtları..

Kripto
02 Şubat 2023 - 12:06
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FED faiz kararı kripto paraların yönünü değiştirdi! Bitcoin, kritik eşiğini aştı..


Kripto para yatırımcıları uzun süredir Fed'in faiz kararını bekliyor. En son olarak, ABD enflasyonu Aralık ayında yıllık yüzde 6,5'e geriledi ve beklenenden iyi gelen işgücü verileri, Fed'in oran artışlarını yavaşlatabileceğini gösterdi.

Nitekim Fed, piyasanın beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Fed son toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırırken bu kararla birlikte faiz artırım hızını da yavaşlattı.



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FED'DEN DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Merkez Bankası'nın kararının ardından yayınlanan bir metinde, önceki metinlerden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediğini ancak yüksek kaldığını belirtmesi, bunun yakın olduğunu düşündüğünüzü gösteriyor.

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılki faiz indirimlerinin uygun olmadığını açıklayarak, faiz artırımı için hala yer olduğunu söyledi. Powell, konuşmasında "Faiz artırımına ilişkin görüşümüzü Mart ayı toplantımızda güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FED KARARINDAN SONRA KRİPTO PARA PİYASASINA BÜYÜK MORAL

Federal Rezerv kararından önce 23.000 doların üzerinde olan Bitcoin, kararın ardından 23.812 dolara yükseldi. Bitcoin bugün rallisine devam ederek uzun bir aradan sonra ilk kez 24.000 doları aştı.

FED faiz kararı kripto paraların yönünü değiştirdi

Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatması ve enflasyonun zirve yaptığına dair işaretler piyasa risk iştahını artırdı. Özellikle dolar endeksi 101.800'den 100'e düştüğünde dijital varlıklar için büyük kazanımlar oldu.

SON 5.5 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Bitcoin, 17 Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 24.253 dolara tırmanıyor. Bitcoin böylece son 5,5 aydaki en yüksek seviyeyi test etti. Federal Rezerv'in faiz kararının ardından Bitcoin'in değeri yüzde 5'ten fazla arttı.

FED faiz kararı kripto paraların yönünü değiştirdi

ETHEREUM’DA CİDDİ YÜKSELİŞ

Federal Rezerv faiz kararı öncesi 579 dolardan işlem gören Ethereum, kararın ardından 1.647 dolara yükseldi. Ethereum bugün 1.696 doları gördü. Böylece Fed'in kararı sonrası Ethereum'un değer artışı yüzde 7'yi aştı.

Bitcoin ve Ethereum'da güçlü satın alma, kripto para birimlerinin toplam NPV'sini kritik 1 trilyon dolar eşiğini aştı. Karardan önceki toplam NPV 996 milyar dolardı.

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