FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi? Piyasalarda dolar kuru ve altında son durum

Piyasalar, merakla ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Dün yapılan açıklama ile birlikte FED'in politika faizini 75 baz puan artırdığı ve yüzde 2,25 ila yüzde 2,50 aralığına yükselttiği bildirildi. Bu kararın dolar ve altını nasıl etkilediği veya nasıl etkileyeceği merak edilirken uzman isimler dolar ve altınla ilgili dikkat çekici uyarılar yaptılar.
FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi?Hem petrol hem de altın gibi değerli emtialar dolar kuruna endeksli olarak işlem yaparlar. Altının dolara endeksli olmasında dolayı fiyatları dolar kuruna göre şekillenir. Bu nedenle FED'in faiz kararı dolara ne kadar etki gösterirse altına da o kadar etki gösterebilir.
Uzmanlar; FED'in faiz artırım kararının küresel alanda piyasaları etkileyeceği görüşünü savunuyorlar. FED'in faiz artırımı yapması piyasalardaki dolar miktarını az da olsa azaltacağını belirten uzmanlar, dolar kurunun diğer para birimleri karşısında değer kazanacağını söylüyorlar. Dolarda meydana gelen değer kazancının altına da yansıyacağını söyleyen uzmanlar, altın satışlarında bir hareketlenme görülmesinin muhtemel olacağını ifade ediyorlar. FED'den gelen agresif faiz artışları ile birlikte son bir yıllık dönem içerisinde doların yüzde 17’ye yakın değer kazandığı ve 92 seviyelerinden 108’li seviyelere kadar tırmandığı görülmüştür. Yukarı yönlü yapılan faiz artışları önümüzde ki dönem dolar endeksinin yeniden yükseltecek gözüyle bakılıyor. Doların yükselme trendine girmesi iç piyasalarda Dolar-TL kurları üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Bu yükselme devam ettiği sürece doların TL üzerinde olan baskıları da aynı düzeyde devam etmesi bekleniyor.