





FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi?







Piyasalarda dolar kuru ve altında son durum (28 Temmuz 2022)

Piyasalar, merakla ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Dün yapılan açıklama ile birlikte FED'in politika faizini 75 baz puan artırdığı ve yüzde 2,25 ila yüzde 2,50 aralığına yükselttiği bildirildi. Bu kararın dolar ve altını nasıl etkilediği veya nasıl etkileyeceği merak edilirken uzman isimler dolar ve altınla ilgili dikkat çekici uyarılar yaptılar.Hem petrol hem de altın gibi değerli emtialar dolar kuruna endeksli olarak işlem yaparlar. Altının dolara endeksli olmasında dolayı fiyatları dolar kuruna göre şekillenir. Bu nedenle FED'in faiz kararı dolara ne kadar etki gösterirse altına da o kadar etki gösterebilir.Uzmanlar; FED'in faiz artırım kararının küresel alanda piyasaları etkileyeceği görüşünü savunuyorlar. FED'in faiz artırımı yapması piyasalardaki dolar miktarını az da olsa azaltacağını belirten uzmanlar, dolar kurunun diğer para birimleri karşısında değer kazanacağını söylüyorlar. Dolarda meydana gelen değer kazancının altına da yansıyacağını söyleyen uzmanlar, altın satışlarında bir hareketlenme görülmesinin muhtemel olacağını ifade ediyorlar. FED'den gelen agresif faiz artışları ile birlikte son bir yıllık dönem içerisinde doların yüzde 17’ye yakın değer kazandığı ve 92 seviyelerinden 108’li seviyelere kadar tırmandığı görülmüştür. Yukarı yönlü yapılan faiz artışları önümüzde ki dönem dolar endeksinin yeniden yükseltecek gözüyle bakılıyor. Doların yükselme trendine girmesi iç piyasalarda Dolar-TL kurları üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Bu yükselme devam ettiği sürece doların TL üzerinde olan baskıları da aynı düzeyde devam etmesi bekleniyor.FED'in faiz kararı sonrasında Dolar/TL 17,91'in sütünde bir seyir izliyor. Dün 17,9350 olan dolar kuru 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyde görünmüştü. Euro/TL ise piyasalarda 18,27 seviyelerinde işlem görüyor. FED kararı sonrasında 1,02'yi aşan euro/dolar paritesinin ise bu seviyenin üzerinde hareket ettiği görülüyor. Yurt içi piyasalarda gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altının 28 Temmuz Perşembe günü satış fiyatının 1636 lira, cumhuriyet altınının da 6 bin 734 lira olduğu bildirildi.