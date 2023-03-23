FED'in faiz kararı euro dengesini alt üst etti!







FED KARARI DÖVİZ PİYASALARINA YANSIDI











ABD Merkez Bankası (FED), dün gece tüm dünyanın merakla beklemiş olduğu politika faizi ile ilgili kararını açıkladı. Doların patronu olarak tanımlanan FED, federal fonlama oranını 25 baz puan artırma yönünde bir karar alarak yüzde 4.75-5.00 aralığına çıkardı. Bu faiz oranı son 16 yılda kaydedilen en yüksek oran oldu.Euro, 16 yıl sonra ilk Fed kararının açıklanmasının sonrasında 23 Mart Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı. Dolar kuru gün içinde yatay seyrederken, euro kuru yüzde 0,60 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.EUR/TL 20,83'ten işlem görmeye başlarken Önceki günü 20,68'den kapatan EUR/TL, gün içinde 20,86 seviyesine yükselme yaşadı. Bu arada dolar kuru önceki kapanışla aynı seviyede olan 19.48 TL'den satış yapıyor.