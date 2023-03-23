EKONOMİ
23 Mart 2023 - 11:08

FED'in faiz kararı euro dengesini alt üst etti!

FED, uzun süredir merakla beklenilen politika faizi ile ilgili kararında, faizi 25 baz puan artırdı ve yüzde 4,75-5,00 aralığına çıkardı. Bu durum kısa süre içinde piyasaya yansıdı ve euroda rekorlar kırıldı. Euro kuru, tüm zamanların rekoruna ulaştı ve en son 20.86 liradan işlem gördü.

EKONOMİ
23 Mart 2023 - 11:08
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FED'in faiz kararı euro dengesini alt üst etti!


ABD Merkez Bankası (FED), dün gece tüm dünyanın merakla beklemiş olduğu politika faizi ile ilgili kararını açıkladı. Doların patronu olarak tanımlanan FED, federal fonlama oranını 25 baz puan artırma yönünde bir karar alarak yüzde 4.75-5.00 aralığına çıkardı. Bu faiz oranı son 16 yılda kaydedilen en yüksek oran oldu.

FED KARARI DÖVİZ PİYASALARINA YANSIDI

FED'in faiz kararı euro dengesini alt üst etti

Euro, 16 yıl sonra ilk Fed kararının açıklanmasının sonrasında 23 Mart Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı. Dolar kuru gün içinde yatay seyrederken, euro kuru yüzde 0,60 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



 EUR/TL 20,83'ten işlem görmeye başlarken Önceki günü 20,68'den kapatan EUR/TL, gün içinde 20,86 seviyesine yükselme yaşadı. Bu arada dolar kuru önceki kapanışla aynı seviyede olan 19.48 TL'den satış yapıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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