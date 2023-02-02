FED'in faiz kararındaki tek bir sözü altını 9 ayın zirvesine taşıdı!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Altın fiyatları da bu açıklamaların ardından yükselişe geçti. FED Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalarda şahin tavrını yumuşatmasının ardından olumlu bir seyir izledi. Altının ons fiyatı dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşırken gram altın rekor kırdı. Ons tarafında ise FED'in 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi ve Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasayı yumuşatmasıyla altın Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
FED, dünkü toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak faiz artırımlarını erteledi. FED, faiz oranlarını 4,50 ila 4,75 aralığına yükseltti. FED'in para politikası metni şahin, ancak Powell'ın yorumları piyasa tarafından yumuşatıldı. Powell, enflasyonu düşürme sürecinin ilk kez başladığını, ancak hızlı sıkılaştırmanın tam etkisinin henüz hissedilmediğini söyledi. Powell'ın sakin tonu piyasayı hareketlendirdi.
DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİPowell’ın açıklamaları sonrası doları altı majör para birimi karşısında ölçen Dolar Endeksi'nin dokuz ayın en düşük seviyesi olan 100.80'e gerilerken zayıf dolar değerli metal piyasasında hareketlenme yaşanmasına neden oldu.
Geçen yıl FED'in faiz artırımları altın fiyatını vurdu. Altın genellikle enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma olarak görülüyor, ancak FED'in faiz artırımları, yatırımcılara faiz geliri olmayan değerli metaller yerine dolara daha fazla faiz geliri sağlıyor. Ancak son dönemde FED'in faiz artırımlarını bir iki toplantıda tamamlayacağına dair artan beklentiler ve bir süre sonra para politikasındaki gevşeme döngüsünün başlayacağı düşüncesi son aylarda hızlı yükseliş gösteren doları düşüşe itti. Bu durum kıymetli madenler piyasasına olumlu bir şekilde yansıdı.