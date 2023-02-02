Finans
02 Şubat 2023 - 11:36

FED'in faiz kararındaki tek bir sözü altını 9 ayın zirvesine taşıdı!

FED Başkanı Powell'ın faiz kararı ile ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısındaki mesajında "güvercin" değerlendirmesi altın fiyatlarını yükseltti.

Finans
02 Şubat 2023 - 11:36
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FED'in faiz kararındaki tek bir sözü altını 9 ayın zirvesine taşıdı!


Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Altın fiyatları da bu açıklamaların ardından yükselişe geçti. FED Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalarda şahin tavrını yumuşatmasının ardından olumlu bir seyir izledi. Altının ons fiyatı dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşırken gram altın rekor kırdı. Ons tarafında ise FED'in 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi ve Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasayı yumuşatmasıyla altın Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell



FED, dünkü toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak faiz artırımlarını erteledi. FED, faiz oranlarını 4,50 ila 4,75 aralığına yükseltti. FED'in para politikası metni şahin, ancak Powell'ın yorumları piyasa tarafından yumuşatıldı. Powell, enflasyonu düşürme sürecinin ilk kez başladığını, ancak hızlı sıkılaştırmanın tam etkisinin henüz hissedilmediğini söyledi. Powell'ın sakin tonu piyasayı hareketlendirdi.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Powell’ın açıklamaları sonrası doları altı majör para birimi karşısında ölçen Dolar Endeksi'nin dokuz ayın en düşük seviyesi olan 100.80'e gerilerken zayıf dolar değerli metal piyasasında hareketlenme yaşanmasına neden oldu.

FED'in faiz kararındaki tek bir sözü altını 9 ayın zirvesine taşıdı

Geçen yıl FED'in faiz artırımları altın fiyatını vurdu. Altın genellikle enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma olarak görülüyor, ancak FED'in faiz artırımları, yatırımcılara faiz geliri olmayan değerli metaller yerine dolara daha fazla faiz geliri sağlıyor. Ancak son dönemde FED'in faiz artırımlarını bir iki toplantıda tamamlayacağına dair artan beklentiler ve bir süre sonra para politikasındaki gevşeme döngüsünün başlayacağı düşüncesi son aylarda hızlı yükseliş gösteren doları düşüşe itti. Bu durum kıymetli madenler piyasasına olumlu bir şekilde yansıdı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

FED'in faiz kararı öncesi 1926 dolar seviyelerinde olan altının faiz kararı sonrası 1957 dolara yükseldiği görüldü. Kıymetli metaller, Nisan 2022'den bu güne kadar n yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1.953 dolarda istikrar kazandı. 1 onsun altı için prim yüzde 1'i aştı. Ons altının yükselmesinin ardından altın gram fiyatları yükseldi. 1184 TL'ye ulaşan gramın altında tarihi bir zirve görüldü.

2 Şubat gününe gram altın 1181 TL'den başlarken Çeyrek Altın 1960 TL'den, Cumhuriyet Altını 7 bin 811 TL'den işlem görmeye başladı.

FED'in faiz kararındaki tek bir sözü altını 9 ayın zirvesine taşıdı

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Yatırım haber bülteni Ahlatçı'da uzmanlar konuyla ilgili yaptıkları analizde yükselişin devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Açıklamada, "Fed'in faiz kararının beklentilerle uyumlu olması nedeniyle yükselişin devam etmesini bekliyoruz" denildi.

Ayrıca bültende, "1170TL/gram ile test edilen en yüksek testlerin ons başına 1.950$ gibi daha düşük bir fiyatla 1200TL'ye kadar alınabileceğini düşünüyoruz" deniliyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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