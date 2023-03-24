EKONOMİ
24 Mart 2023 - 17:49

FED'in faizi petrolü tahtından indirdi! Aracına yakıt alacaklar bayram edecek: Benzin, motorin, LPG fiyatları güncellendi

Araç sahiplerine müjdeli haber! Yakıt fiyatları için indirim haberi geldi. Ne kadar indirim yapılacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 17:49
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FED'in faizi petrolü tahtından indirdi! Aracına yakıt alacaklar bayram edecek: Benzin, motorin, LPG fiyatları güncellendi
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından önceki günlerde verilen faiz artırım kararından sonra piyasalar ile birlikte Brent Petrol de hareketlilik kazandı. Ülkemizde ise petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam edilirken dünya gündeminde faiz artırımı ve faiz politikaları söz konusu. Önceki günlerde FED tarafından yapılan açıklama sonucunda bir süredir 18 civarında olan dolar kuru aniden 19 civarına ulaşmıştı. Yaşanan bu hızlı değişimden sonra FED'in verdiği kararla Brent Petrol de hareketlendi. Akaryakıta gelen indirimler bugün itibariyle başladı. Şehir ve ilçelere göre kuruş olarak değişiklik gösteren benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları adına üç büyükşehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir baz alındı.



akaryakıt

Büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı 20,47 lira

Anadolu Yakası motorin fiyatı 20,37 lira

Anadolu Yakası LPG fiyatı 11.79 lira

Avrupa Yakası benzin fiyatı 20,54 lira

Avrupa Yakası motorin fiyatı 20,44 lira

Avrupa Yakası LPG fiyatı 12.05 lira

Ankara

Benzin fiyatı 20,93 lira

Motorin fiyatı 20,86 lira

LPG fiyatı 11.99 lira

İzmir

Benzin fiyatı 20,90 lira

Motorin fiyatı 20,89 lira

LPG fiyatı 11.84 lira

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Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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