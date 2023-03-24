FED'in faizi petrolü tahtından indirdi! Aracına yakıt alacaklar bayram edecek: Benzin, motorin, LPG fiyatları güncellendi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından önceki günlerde verilen faiz artırım kararından sonra piyasalar ile birlikte Brent Petrol de hareketlilik kazandı. Ülkemizde ise petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam edilirken dünya gündeminde faiz artırımı ve faiz politikaları söz konusu. Önceki günlerde FED tarafından yapılan açıklama sonucunda bir süredir 18 civarında olan dolar kuru aniden 19 civarına ulaşmıştı. Yaşanan bu hızlı değişimden sonra FED'in verdiği kararla Brent Petrol de hareketlendi. Akaryakıta gelen indirimler bugün itibariyle başladı. Şehir ve ilçelere göre kuruş olarak değişiklik gösteren benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları adına üç büyükşehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir baz alındı.
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