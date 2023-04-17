FED'in rüzgarını arkasına alan dolar kuru rekor üstüne rekor kırıyor!

USD/TL, Cuma gününü bir önceki kapanış rakamlarına oranla yüzde 0,2 artışla 19,3626'da kapatarak yükseliş trendindeydi. Yeni haftaya primli başladıktan sonra USD/TL paritesi, 10.40'taki önceki kapanışına göre yüzde 0.1 artışla 19.3830'da işlem görüyor. Aynı dakikada EUR/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 21,3100'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 24,0660'tan satış yapıyor. Dolar endeksi bir önceki kapanış sonrasında hemen altında 101,6'da sabit kalırken, euro/dolar paritesi 1,0990'da değişmeden kaldı.
Analistlerin yorumlarında ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasını beklenenden daha uzun süre uzatabileceğine dair korkuların doların diğer para birimlerinin karşısında desteklendiği ifade edildi.
"GERÇEK ZAMANLI DEĞERLENDİRMELER ZORLAYICI OLUYOR"
Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Christopher Waller Cuma günü para politikası verilerinin piyasaların beklediğinden çok daha uzun süreli sıkı kalması gerektiğini söyledi ve sert bir kredi
krizinin faiz artırımlarına olan ihtiyacı azaltabileceğini, ancak gerçek zamanlı değerlendirmelerin zorlayıcı olduğunu aktardı. Bu gelişmelerin ardından finansal piyasa fiyatlamaları, Fed'in bir sonraki 25 baz puan oranında faiz artırım olasılığını yüzde 80'in üzerine çıkararak Haziran toplantısına ilişkin beklentileri değiştirdi. Böylelikle banka, Haziran ayında faiz oranlarını değiştirmeden tutma şansının yüzde 64 olduğunu söylerken, faiz oranlarını 25 baz puan artırabileceğine dair tahminler yüzde 21'e yükseldi. New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edildiğini açıklayan bir analistler, dolar endeksi için 101,5 ve 100'ün teknik destek, 103'ün ise dolar endeksi için direnç seviyesi olduğuna dikkat çektiler.