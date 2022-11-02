EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 21:57

Fed Kasım 2022 faiz kararı açıklandı! Fed sonrası altın ve dolarda büyük sıçrama

Merakla beklenen Fed faiz kararı açıklandı. Piyasalarda Fed kararı sonrası altın ve dolar ne olur sorusu yanıtlandı. Fed faizi sonrası piyasalarda son durum...

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 21:57
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Fed Kasım 2022 faiz kararı açıklandı! Fed sonrası altın ve dolarda büyük sıçrama


Amerikan Merkez Bankası Fed Kasım 2022 faiz kararı açıklandı. Dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararı Fed Başkanı Jerome Powell tarafından saat 21.00 itibarıyla duyuruldu. 2 gün süren toplantı sonucunda faiz artırımı beklenen oranda gerçekleştirildi.

Fed Kasım 2022 faiz oranı belli oldu

1-2 Kasım tarihleri arasında yapılan toplantı sonucunda Fed'in Kasım ayı faiz kararı belli oldu. Saat 21.00'da ekran karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, politika faizini 75 baz puan artırdıklarını açıkladı.



Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte Fed faizleri yüzde 3.00 - 3.25 aralığından yüzde 3.75 - 4.00 seviyesine yükselmiş oldu. Fed Başkanı Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve düşürmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasalara bir sürpriz olmadı. Analistler ve ekonomistler Fed'in 75 baz puan faiz artırımı yapacağını daha önce öngörmüştü. Bu nedenle Kasım ayı kararı kimseyi şaşırtmadı.

Başkan Powell, üretimde yavaş büyüme sabit iş yatırımları üzerinde baskı oluşturmakta diyerek faiz oranlarını bugün 75 baz puan artırma kararı aldıklarını ve bunu bir süre daha sürdüreceklerini belirtti. Mevcut enflasyon verilerinin ise bir kez daha beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. 

FED faiz kararı sonrası altın ve dolar ne oldu?

Fed kararının açıklanmasıyla altın ve dolarda hareketlilik yaşanıyor. Karar açıklanır açıklanmaz 985 liradan işlem gören altın bir anda 11 lira birden yükselerek 996 liraya çıktı. Ons altin ise 1650 dolar barajını yıkarak 1657 dolardan işlem görüyor.

Dolar tarafına bakıldığında, dolarda da karar sonrası artış yaşandı. Dolar kuru şu an 18.61 liradan işlem görüyor.

Piyasaları en çok şaşırtan olay ise gram altının bir anda yükselerek 1000 TL'ye yaklaşması oldu. Gün boyunca 985 -990 lira bandında olan altın, Jerome Powell'ın açıklaması ardından büyük bir çıkış yaparak 996 liraya fırladı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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