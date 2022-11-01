DÜNYA
01 Kasım 2022 - 17:12

FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?

Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. FED Kasım ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.

DÜNYA
01 Kasım 2022 - 17:12
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FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?


Piyasaların gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası Fed’in toplantısında. Fed’in faiz kararı öncesinde beklentiler 75 baz puanlık bir artış üzerindeyken Fed’in bir sürpriz yapması da olası ihtimallerden biri oluyor. Dolar, altın ve diğer birimleri doğrudan etkileyen Fed faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Fed Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin tamamlanmasıyla FED’in faiz kararını 2 Kasım saat 21.00’de açıklayacak. Dünya genelinde baş gösteren enflasyon nedeniyle Fed tarafından bu yıl gerçekleştirilen beş toplantının hepsinde faiz artırma kararı alınmıştı. Önümüzdeki Kasım ayı toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gidilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.



FED’in bu yılki toplantılar sonrası aldığı faiz artırma kararlarının ardından 0, - 0,25 olan faiz oranı 3 – 3,25 aralığına yükseltilmişti. Aralık ayında yapılacak son toplantıda ise faizleri 50 baz puan artırması beklentisi bulunuyor.

FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3 – 3.25 aralığına getirmişti. Şimdi ise tüm dünyanın gözü FED Başkanı Jerome Powell’ın 2 Kasım akşamı yapacağı faiz açıklamasında. Faiz açıklamasının ardından piyasalarda yeni bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

FED faiz beklentisi nedir?

Amerikan Merkez Bankası FED’in Yönetim Kurulu üyelerinden Lisa Cook, birçok yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki fikrine katılırken, diğer FED yetkilileri ise enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye yönelik bir işaret görmediklerini ilettiler.

Bu kapsamda FED politika toplantısında peş peşe dördüncü kez faiz artırımına gidileceği ön görülüyor. Kasım ayında faizin 75 baz puan artması beklentisine kesin gözüyle bakılırken, bu olasılık gerçekleirse faizler yüzde 3.75 ila 4.00 arasına yükselmiş olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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