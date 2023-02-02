FED, piyasa beklentilerine paralel politika faizi 25 baz puan artırdı!

1 Şubat, 2023'teki ilk FED konferansı için son gündü. FED'in faiz kararı 1 Şubat günü saat 22.00'de açıklandı. Buna cevaben ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. FED, Şubat ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Açıklamada, enflasyonun kısmen gerilediği ancak hala yüksek olduğu kaydedildi. Yetkililer, oranları artırmaya devam etmenin uygun olduğu yönündeki görüşlerini yinelediler.
Geçen yıl yüksek enflasyonla mücadele kapsamında 4 kez 75 baz puan faiz artırımına giden Fed, Aralık ayında faiz oranlarını indirerek 50 baz puanda sabit tuttu. Enflasyonda ılımlı bir yavaşlama ve ekonomide keskin bir yavaşlamanın faiz artışlarını yavaşlatması bekleniyordu. Fed yetkilileri yaptıkları açıklamalarda sıkılaştırmanın yavaşlaması gerektiği mesajını verdi.