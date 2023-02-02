FED, piyasa beklentilerine paralel politika faizi 25 baz puan artırdı!













ENFLASYONDA RİSKLER VURGULANDI

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ BELLİ OLDU

1 Şubat, 2023'teki ilk FED konferansı için son gündü. FED'in faiz kararı 1 Şubat günü saat 22.00'de açıklandı. Buna cevaben ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. FED, Şubat ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Açıklamada, enflasyonun kısmen gerilediği ancak hala yüksek olduğu kaydedildi. Yetkililer, oranları artırmaya devam etmenin uygun olduğu yönündeki görüşlerini yinelediler.Geçen yıl yüksek enflasyonla mücadele kapsamında 4 kez 75 baz puan faiz artırımına giden Fed, Aralık ayında faiz oranlarını indirerek 50 baz puanda sabit tuttu. Enflasyonda ılımlı bir yavaşlama ve ekonomide keskin bir yavaşlamanın faiz artışlarını yavaşlatması bekleniyordu. Fed yetkilileri yaptıkları açıklamalarda sıkılaştırmanın yavaşlaması gerektiği mesajını verdi.Fed, daha fazla faiz artışının uygun olduğu görüşünü yineledi. Federal Rezerv, enflasyonun biraz düştüğünü ancak yüksek kaldığını söyledi. Banka,son göstergelerde harcama ve üretim alanında ılımlı bir büyüme görüldüğü belirtildi. Federal Rezerv, enflasyon riskleri konusunda çok temkinli olduğunu yineledi, ancak planladığı gibi bilançosunu küçültmeye devam edeceğini açıkladı.Kararın ardından ABD borsası düşüşe geçti. S&P 100 Endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq yüzde 0,45 düştü. Altının ise ONS bazında hafif yükselme gösterdiği görülürken dolar endeksinin bir miktar gerilediği anlaşıldı.