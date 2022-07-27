FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!













2022 Temmuz ayı FED Faiz Kararı sonrası piyasaların durumu

Küresel piyasaların nefeslerini tutarak beklediği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan faiz kararı açıklamasında politika faizinin 75 baz puan artış ile birlikte yüzde 2,25-2,50 seviyelerine çıkarılması yönünde bir karar alındığı bildirildi. FED’in izlemiş olduğu enflasyon göstergesi kişisel tüketim fiyat endeksi (PCE) Mayıs ayı içinde yüzde 6,3 ile yüzde 2 enflasyon hedefinden yukarı yönde artış göstermişti. Manşet tüketici enflasyonunda ise Haziran ayında yüzde 9,1 oranında bir çıkış meydana gelmişti. Haziran ayında yaptığı toplantıda faizi 75 baz baz puan artıran FED, bu faiz artışını 1994 yılından bu güne kadar yapılan en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçirmişti.Poltika faizi ile ilgili alınan kararı n duyurulmasında FED, kararın oy birliği ile alındığını vurguladı. Son harcamaların ve aynı zamanda üretim göstergelerinin de yumuşamaya başladığı aktarılan açıklamada ayrıca, bunlarla birlikte son aylarda istihdamda kazanımlarının çok fazla olduğu ve işsizlik oranlarınında düşmeye başladığı kaydedildi. FED faizkararı açıklamasında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyon riskleri ile ilgili son derece dikkatli davrandığının vurgulandığı ve maksimum istihdam ile birlikte uzun vadede yüzde 2 gibi bir enflasyonun da hedef dahilinde olduğu ifade edildi. Söz konusu hedeflerin desteklenebilmesi için de federal fon oranlarının yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme yönünde verilen kararın devam eden artışlar için de çok uygun olacağının tahminler arasında yer aldığı belirtildi.