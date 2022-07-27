Küresel piyasaların nefeslerini tutarak beklediği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan faiz kararı açıklamasında politika faizinin 75 baz puan artış ile birlikte yüzde 2,25-2,50 seviyelerine çıkarılması yönünde bir karar alındığı bildirildi. FED’in izlemiş olduğu enflasyon göstergesi kişisel tüketim fiyat endeksi (PCE) Mayıs ayı içinde yüzde 6,3 ile yüzde 2 enflasyon hedefinden yukarı yönde artış göstermişti. Manşet tüketici enflasyonunda ise Haziran ayında yüzde 9,1 oranında bir çıkış meydana gelmişti. Haziran ayında yaptığı toplantıda faizi 75 baz baz puan artıran FED, bu faiz artışını 1994 yılından bu güne kadar yapılan en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçirmişti.
DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 22:36
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı toplantısını tamamladı ve piyasaların merakla beklediği para politikası faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada FED'in faizde 75 baz puan artırıma gidilmesi yönünde bir karar aldığı bildirildi.
DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 22:36