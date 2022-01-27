FED toplantısında faizin sabit kalması yönünde karar alındı!

Dünya piyasalarının gözü 2 gün süren fed toplantısından çıkacak olan karara çevrilmişti. Merakla beklenen toplantının sona ermesiyle bir basın açıklaması yapan FED Başkanı Jerome Powell, faizin değiştirilmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakılması yönünde bir karar aldıklarını duyurdu.
abd Merkez Bankası FED'in Ocak ayı toplantısı 2 gün sürdü. Yapılan toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, daha öncesinde alınan yüzde 0-0,25 aralığı politika faizinin aynı yönde devam edilmesi kararının alınmasını uygun gördü.
Alınan bu karar ile birlikte 25-26 Ocak 2022 FED toplantısı (FMOC) sonrasında ABD'de 2022 yılının ilk faiz kararı sabit bırakılması yönünde alınan karar ima atılırken, başkan Jerome Powell faiz kararı ve varlık alım politikasındaki stratejilerle ilgili tüm detaylı bilgileri basın açıklamasıyla kamuoyuna bildirdi. Bu karar sonrası bir değerlendirme yapan analistler, FED'in Mart ayında faiz artırımı yönünde bir olasılığın oluşabileceğini söylediler.
abd Merkez Bankası FED'in Ocak ayı toplantısı 2 gün sürdü. Yapılan toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, daha öncesinde alınan yüzde 0-0,25 aralığı politika faizinin aynı yönde devam edilmesi kararının alınmasını uygun gördü.
Alınan bu karar ile birlikte 25-26 Ocak 2022 FED toplantısı (FMOC) sonrasında ABD'de 2022 yılının ilk faiz kararı sabit bırakılması yönünde alınan karar ima atılırken, başkan Jerome Powell faiz kararı ve varlık alım politikasındaki stratejilerle ilgili tüm detaylı bilgileri basın açıklamasıyla kamuoyuna bildirdi. Bu karar sonrası bir değerlendirme yapan analistler, FED'in Mart ayında faiz artırımı yönünde bir olasılığın oluşabileceğini söylediler.