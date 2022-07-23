GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 15:27

Federasyon Başkanı açıkladı: Petshoplar 'Kasaplar Odası'na bağlandı'

Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanması kararı alındı. Osman Yardımcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merdiven altı hayvan satışların yapıldığına ve denetlenmediğine dikkat çekerek petshoplarda kedi köpek satışının yapılması gerektiğini vurguladı. İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 15:27
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Federasyon Başkanı açıkladı: Petshoplar 'Kasaplar Odası'na bağlandı'


Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Bizim alanımız hayvan olduğu için bunlarda hayvan kısmına girmekte'

Osman Yardımcı, 'petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı. İşletme açacak olan vatandaşlar ilk önce bize başvurmaları gerekmektedir. Eski işletme açanlar ise aynı şekilde devam edecekler. Bizler bunlardan sorumluyuz. Bizim alanımız hayvan olduğu için bunlarda hayvan kısmına girdiği için birleştirdik. Herkes mesleğini gerçekleştirsin' dedi.



Her petshop'ta bakım ve hayvan yetiştirme merkezinin açılması mümkün olmadığını vurgulayan Yardımcı, 'herkes yapamaz bunu, sistemi kurmak oldukça zor. Meslek kararı alındığında odalardan fikir alış verişi olmalıdır. Binlerce petshop var. Ne yani hepsini kapatacak mıyız?' ifadelerine yer verdi.

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'Petshoplar denetleniyor'

Petshoplar da kedi ve köpeklerin satılmasının daha sağlıklı güvenilir olduğunu vurgulayan Osman Yardımcı, 'internette hayvan satışların önüne geçilmiyor. Bu satışla merdiven altı satışlarda daha da artış görülecek. Petshoplar denetlenmektedir. İnternet üzerinden satılan hayvan satışları nasıl denetlenecek?' dedi.

'Merdiven altı hayvan satışları artmamalı'

Küçük esnafın şu anda sadece yem, balık ve kuşlardan para kazanabildiğini söyleyen Yardımcı, 'halkımızın en çok ilgi gösterdiği hayvanlar kedi ve köpekler. Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanırsa merdiven altı bu hayvanların satışı artacak. Kuş yemi marketlerde bile satılıyor.O zaman esnaf nasıl kazanacak? Bizim küçük işletmemiz her zaman gözetim altında ve kendi veterineri var. Petshoplar, kedi ve köpek satmak için en sağlıklı ve en güvenli yer" dedi.

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'Petshop'ta hayvan satışı daha güvenilir'

Osman Yardımcı, petshop sahiplerinin de mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Mağaza satışlarımız online satışlardan daha sağlıklı. İnternet'te satılan hayvanların nereden geldiğini kimse bilmiyor. Bir iş ahlakı olmalı ve herkes öyle olmalı. Herkes yem satmayacak. İllerden şikayetler var. Kuş ve balık satan işletmelerin ayakta kalması zor diyorlar. Bunu ilgili mercilere ileteceğiz” dedi.

Osman Yardımcı bir süreliğine petshoplar da hayvan satışlarının yasaklanmasının durdurulmasını talep etti.

'Merdiven altı satışlar denetlenmiyor'

Petshop işletmecisi Orhan Taş bu konu ile ilgili 'bir süre önce satışları durdurduk. Fakat bu durum olumsuz etkileyecek. Satışlarımız oysaki garantiliydi. Bizim işletmelerimiz her zaman denetlemekteydi. Güvenli ve sağlıklı satışlar yapmaktayız. Ama merdiven altı satışlar denetlenmiyor' dedi.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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