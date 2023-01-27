Felaket tellalı Selçuk Geçer'den korkutan dolar tahmini! O tarihte dolar ok gibi fırlayacak: Diğer tüm tarihleri unutun! ekonomi piyasasının bu sene içinde nasıl bir yol alacağını herkes merak ediyor. Vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan dolar kurları içinde inanılmaz tahminler ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer doların yükseleceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...
SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR TAHMİNİÜnlü ekonomist Selçuk Geçer yaptığı tahminler, öngörüleri nedeniyle sıklıkla takip ediliyor. Geçer, BDDK'ndan da uyarı almıştı. Ekonomik tahminleri nedeniyle uyarılara maruz kalan Geçer'in bu seneki dolar tahminler sürüyor. Doların yükseleceği ayı açıkladı. Dolar ne kadar yükselecek, daha da yükselecek mi? Hepsi haberimizde...
Dolar son yılların en çok yükselen döviz yatırım araçlarından biriydi. Son dönemde hızla yükselişini sürdüren dolar ile ilgili ekonomistlerin ve para piyasası uzmanlarının görüşleri merak ediliyor. Doların ne zaman artacağı, ne olacağı merak edilirken ünlü ekonomist Geçer'den tahminler geldi. Çalkantılı ekonomik dönemde, fiyatları sürekli yükselmesi, artan enflasyon ve altın, dolar fiyatlarının devamlı olarak artması gelecek dönemdeki koşulların nasıl olacağının merak edilmesine neden oluyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer doların bu yılın son aylarında 20 TL'yi göreceğini ve daha da yükseleceğini belirterek dolar için kritik olan o tarihi açıkladı. Bu yıl dolar yükselecek ve 20 TL'yi bulacak diye konuşan Geçer, bu yükselişin daha artacağını iletti.