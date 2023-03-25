Felaketin ardı arkası kesilmiyor! Deprem bölgeleri için korkunç uyarı: Meteoroloji tarih verdi







MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Deprem bölgelerinde yeni felaketler yaşanırken 11 il için meteorolojiden tahminler geldi. MGM yeni bir felaket beklentisi olduğunu açıklarken peş peşe uyarılar geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis iller için kuvvetli sağanak yağışların yaşanacağı bildirildi.Edirne 18°Cİstanbul 15°C Kırklareli 16°C Kocaeli 15°CAfyonkarahisar 14°C Denizli 20°C İzmir 20°C Muğla 18°CAdana 23°C Antalya 21°C Hatay 22°C Kahramanmaraş 18°CAnkara 14°C Eskişehir 15°C Konya 12°C Sivas 13°CBolu 12°C Düzce 14°C Kastamonu 12°C Zonguldak 8°CSamsun 12°C Amasya 16°C Tokat 14°C Trabzon 11°CElazığ 16°C Erzurum 8°C Kars 11°C Malatya 15°CAdıyaman 17°C Diyarbakır 18°C Gaziantep 16°C Şanlıurfa 20°C