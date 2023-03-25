YAŞAM
25 Mart 2023 - 21:40

Felaketin ardı arkası kesilmiyor! Deprem bölgeleri için korkunç uyarı: Meteoroloji tarih verdi

Felaket üzerine felaket gelmeye devam ederken deprem bölgeleri için hava durumu tahminleri yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgeleri için vatandaşlara seslendi. 11 il için hava tahmini yapıldı.

YAŞAM
25 Mart 2023 - 21:40
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Felaketin ardı arkası kesilmiyor! Deprem bölgeleri için korkunç uyarı: Meteoroloji tarih verdi
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Deprem bölgelerinde yeni felaketler yaşanırken 11 il için meteorolojiden tahminler geldi. MGM yeni bir felaket beklentisi olduğunu açıklarken peş peşe uyarılar geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis iller için kuvvetli sağanak yağışların yaşanacağı bildirildi.

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 18°C



İstanbul 15°C

Kırklareli 16°C

Kocaeli 15°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 14°C

Denizli 20°C

İzmir 20°C

Muğla 18°C

11 il meteoroloji uyarısı

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 23°C

Antalya 21°C

Hatay 22°C

Kahramanmaraş 18°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 14°C

Eskişehir 15°C

Konya 12°C

Sivas 13°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 12°C

Düzce 14°C

Kastamonu 12°C

Zonguldak 8°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Samsun 12°C

Amasya 16°C

Tokat 14°C

Trabzon 11°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Elazığ 16°C

Erzurum 8°C

Kars 11°C

Malatya 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Adıyaman 17°C

Diyarbakır 18°C

Gaziantep 16°C

Şanlıurfa 20°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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