Felaketin ardı arkası kesilmiyor! Deprem bölgeleri için korkunç uyarı: Meteoroloji tarih verdi

Deprem bölgelerinde yeni felaketler yaşanırken 11 il için meteorolojiden tahminler geldi. MGM yeni bir felaket beklentisi olduğunu açıklarken peş peşe uyarılar geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis iller için kuvvetli sağanak yağışların yaşanacağı bildirildi.
MARMARA BÖLGESİ
Edirne 18°C
İstanbul 15°C Kırklareli 16°C Kocaeli 15°C
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar 14°C Denizli 20°C İzmir 20°C Muğla 18°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana 23°C Antalya 21°C Hatay 22°C Kahramanmaraş 18°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara 14°C Eskişehir 15°C Konya 12°C Sivas 13°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu 12°C Düzce 14°C Kastamonu 12°C Zonguldak 8°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Samsun 12°C Amasya 16°C Tokat 14°C Trabzon 11°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Elazığ 16°C Erzurum 8°C Kars 11°C Malatya 15°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Adıyaman 17°C Diyarbakır 18°C Gaziantep 16°C Şanlıurfa 20°C