Fenerbahçe, 2022 yılını nasıl geçirdi? 2022'nin son gününde Fenerbahçe'nin sene içinde yaşadığı şeyleri sizler için derledik













Fenerbahçe, 2022 senesine evinde Adana Demirspor mağlubiyetiyle başladı. 2021'in Aralık ayının son günlerinde Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni yıla Zeki Murat Göle ile başladı. Adana Demirspor maçının ardından takımın başına İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal, daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 24. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından oynadığı maçlarda sezon sonuna kadar yenilmedi. Fakat bu durum şampiyonluk yarışında galip gelmelerine yetmedi ve sezonu Trabzonspor'un ardından ikinci olarak tamamladılar. Yeni sezona büyük umutlarla başladılar. Takımın başına 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus'u getirdiler. Önemli transferlere imza attılar. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e toplamda 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi elemelerine düştüler. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi eleme turları geçirdiler ve gruplara kaldılar. Lige HangiKredi Ümraniyespor beraberliğiyle başladılar. Fakat ilerleyen maçlarda farklarını ortaya koydular. 2022'nin son iki haftasına kadar ligi lider götürdüler.UEFA Avrupa Ligi'nde grupta Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleştiler. 6 maçta aldıkları 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruplarını lider bitirdiler. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldiler. Bir sonraki turda Çaykur Rizespor ile eşleştiler. Maç, 18 Ocak 2023'te oynanacak.