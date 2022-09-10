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10 Eylül 2022 - 20:47

Fenerbahçe, 3 ismi listeye almadı!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği tescil listesinde Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın isimlerinin dahil edilmediğini açıkladı.

SPOR
10 Eylül 2022 - 20:47
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Fenerbahçe, 3 ismi listeye almadı!


Spor Toto Süper Lig takımları 2022-2023 sezonunda ligde formalarını giyecek futbolcu listesini TFF'ye gönderirken, Fenerbahçe 3 ismi liste dışında bıraktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma'da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edecek olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."



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