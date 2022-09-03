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03 Eylül 2022 - 23:21

Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

SPOR
03 Eylül 2022 - 23:21
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Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı


Maçtan Dakikalar

7. dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahası içinde topu kontrol etti. Pedro'nun Kolovetsios ile mücadelesinde seken top Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'nun penaltı noktası civarında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



17. dakikada Kayserispor savunmasından seken topla altıpas önünde buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hosseini'ye çarparak kornere gitti.

37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pedro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Joshua King'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

52. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın yaptığı ortada arka direkte Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın yerden içeri çevirdiği topa Gavranovic'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topu izini süren Cardoso'nun dar açıdan şutunda kaleci Altay gole müsaade etmedi.

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rossi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi dokundu. Direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Arda Güler dk. 90+1 ?), Arao, Crespo (Bright Osayi Samuel dk. 79), Alioski (Lincoln Henrique dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 68), Joshua King (Rossi dk. 67), Joao Pedro
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Bruma, Zajc, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini (Ackah dk. 59), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Gökhan Sazdağı dk. 58), Cardoso, Mensah (Kemen dk. 85 ?), Thiam (Mane dk. 85 ?), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 74)
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Uzodimma, Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Joao Pedro (dk. 37), Joshua King (dk. 50) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Szalai (Fenerbahçe), Campanharo, Mensah (Kayserispor)

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