Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? Fenerbahçe 5. yıldız ve şampiyonluk başvurusunda son durum ne? Fenerbahçe, 5 yıldızlı formayı ne zaman giyecek?







TFF, Fenerbahçe'ye 5. yıldız onayı verdi mi?







Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve açıklamasında önümüzdeki sezon itibariyle formaların 5 yıldızlı olacağını söylemişti. Ali Koç açıklamasında 1959 yılı öncesinde takımın daha öncesinde aldığı kupaların da sayılması ve 28 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin 5 yıldız alması için TFF'ye yaptığı başvuru yaptıklarını da belirtmişti.Ali Koç'un açıklamalarında yer alan '2023-24 sezonu itibariyle 5 yıldızı aralarına alacaklarını ve Fenerium ürünlerine de şimdiden 5 yıldızın konulacağına dair ifadelerin ardından TFF'ye yapılan 5 yıldız başvurusunun sonucu beklenirken Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kulübün tüm sosyal medya hesaplarını profil fotoğrafları değişirken, çok sayıda kullanıcı profil fotoğrafını 5 yıldızlı olarak görünce Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı.Kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'ye ait olan tüm sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafını yapmasının herhangi bir resmiyete dayalı olarak yapmadığının bulunmadığı belirtildi.