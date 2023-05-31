Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyetibne sevinemedi!













ENNER VALENCIA'NIN REKORU

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçlarında Galatasaray'ın şampiyonluğa devam etme şansını kaybetmesini bekleyen Fenerbahçe, maçın ilk 2'inci dakikasında topu rakip filelerle buluşturdu ve maçı 2-0 üstünlükle tamamladı. Ancak, sarı-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray maçından beklenen müjdeyi alamadı.Karşılaşmanın 2. dakikasında Enner Valencia topu rakip ağlarla buluşturuken maçın 90+5'inci dakikasında Miha Zajc, ikinci golü attı ve fenerbahçe maçı 2-0 galip olarak bitirdi. İlk golde Arda Güler'in muhteşem asisti taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.Bu sezon 29. golünü kaydeden Enner Valencia, tekni hoca Aykut Kocaman'ın 'Süper Lig'de bir sezonda bir Fenerbahçeli tarafından en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Valencia yrıca, Ekvadorlu Alex'i de geride bırakarak Fenerbahçe'nin 'Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu' oldu. Valencia, 29 golle Süper Lig Spor Toto'nun en çok gol atan oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 77'ye yükseltti. Grupta kalmayı hesaplayan Antalyaspor, karşılaşmadan 38 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Turnuvadan çekilen Hatayspor oynamayacağı için Antalyaspor boş bir hafta sonu geçirecek.