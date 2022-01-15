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15 Ocak 2022 - 22:49

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında istediğini alamadı!

Antalyaspor bugün kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeni teknik direktör İsmail Kartal idaresinde ilk maçına çıkan Fenerbahçe sahadan 1-1'lil beraberlikle ayrıldı.

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15 Ocak 2022 - 22:49
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Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında istediğini alamadı!
Süper Lig'in 21'inci hafta maçı için bugün Antalyaspor Fenerbahçe'yi ağırladı. İsmail Kartal'ın direktifleriyle ilk maçına çıkan Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sahadan tek puanla ayrıldı.







Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın ilk golünü 72.dakilkada Sosa atarken Antalyaspor'un golünü ise 81. dakikada Doğukan Sinik kaydetti. Her iki takım da karşılaşmanın son düdüğü çalınana kadar mücadeleyi bırakmazken maçtan başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda 1'er puanla sahadan ayrıldı.


Fenerbahçe aldığı bu sonuçla ligdeki puanını 33'e yükseltirken Antalyaspor da 22 olan puanını 1 puan daha ekleterek 23'e yükseltti. 
 
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