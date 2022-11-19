Fenerbahçe Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor













Bünyamin Balcı adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Bir süredir Antalyaspor'da forma giyen genç futbolcu Bünyamin Balcı'yı takip eden Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibinin de 22 yaşındaki Bünyamin Balcı için detaylıca bir rapor hazırladığı öğrenilirken, genç futbolcunun takıma büyük bir katkı sağlayabileceğini düşündükleri gelen bilgiler arasında yer alıyor. Antalyaspor yönetimiyle Bünyamin Balcı trasnferi için ara transfer dönemi öncesinde şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için pazarlıklarını sürdürüyor.