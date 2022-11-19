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19 Kasım 2022 - 16:44

Fenerbahçe Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un önerisi üzerine Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı transfer edebilmek için görüşmelere başladı. İki ekip arasında pazarlıklar sürüyor.

SPOR
19 Kasım 2022 - 16:44
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Fenerbahçe Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bir süredir Antalyaspor'da forma giyen genç futbolcu Bünyamin Balcı'yı takip eden Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.



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Bünyamin Balcı adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor

Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibinin de 22 yaşındaki Bünyamin Balcı için detaylıca bir rapor hazırladığı öğrenilirken, genç futbolcunun takıma büyük bir katkı sağlayabileceğini düşündükleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Antalyaspor yönetimiyle Bünyamin Balcı trasnferi için ara transfer dönemi öncesinde şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için pazarlıklarını sürdürüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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