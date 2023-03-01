Fenerbahçe Atalanta forması giyen Mario Pasalic’in peşinde

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yolunda takibini devam ettiren Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, transfer çalışmalarını hızlandıran, sarı lacivertli ekip İtalya’da forma giyen Hırvat yıldız Mario Pasalic’i kadrosunda görmeyi çok istiyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da forma giyen Mario Pasalic için kulübüyle temasa geçmeye hazırlanan sarı lacivertli ekip uygun bir bonservis ücreti karşılığında başarılı 10 numarayı kadrosuna katmayı istiyor.