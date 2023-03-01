Fenerbahçe Atalanta forması giyen Mario Pasalic’in peşinde













Rekor ücretle transfer olmuştu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yolunda takibini devam ettiren Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, transfer çalışmalarını hızlandıran, sarı lacivertli ekip İtalya’da forma giyen Hırvat yıldız Mario Pasalic’i kadrosunda görmeyi çok istiyor.İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da forma giyen Mario Pasalic için kulübüyle temasa geçmeye hazırlanan sarı lacivertli ekip uygun bir bonservis ücreti karşılığında başarılı 10 numarayı kadrosuna katmayı istiyor.2020-2021 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den tamı tamına 14.5 Milyon Euro’luk bonservis ücretiyle İtalyan ekibi Atalanta’ya transfer olan Mario Pasalic geldiği günden bu yana aslında beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon Atalanta formasıyla toplamda 20 karşılaşmada süre alan Mario Pasalic, yalnızca 2 gol ve 2 asistlik bir katkıyla oynamıştı. Kanarya, Mario Pasalic transferini 5-8 Milyon Euro arasında bir ücretle sonuçlandırmayı hedefliyor.