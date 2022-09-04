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04 Eylül 2022 - 13:28

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Maxi Gomez yanıtı!

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, bir süre transfer görüşmelerinde bulundukları Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Koç açıklamasında "Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman başka kulüp kolay kolay o oyuncuyu bizden alamaz." ifadelerini kullandı.

SPOR
04 Eylül 2022 - 13:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Maxi Gomez yanıtı!


Sportoto Süper Lig'in 5'inci haftasında Sarı Lacivertliler'in Yucatel Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ali Koç bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Maxi Gomez'in transferi hakkında konuşan Koç, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile anlaşmaya vardığını ancak teknik direktör Jorge Jesus'u ikna edemediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

"Hocamızı ikna edemedik"



Maxi Gomez'in kendilerine önerildiklerini ve geçtiğimiz hafta da bir anlaşmya vardıklarını basın mensuplarına aktaran başkan Ali Koç, Valencia'nın 48 saat süre verdiğini ve bu süre boyunca da Jorge Jesus'un kesinlikle ikna olmadığını anlattı. Ali Koç, konuşmasının devamında Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim isteğimize rağmen aldığı konusunun Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçek ise bu konunun da o kadar gerçek olduğunu ifade ederek "Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman başka kulüp kolay kolay o oyuncuyu bizden alamaz." diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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