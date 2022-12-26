Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. İşte dev maç öncesinde öne çıkanlar

Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı!
EuroLeague'deki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde kozlarını paylaşacak. Dev buluşmanın adresi ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber gelse de sonuç almakta zorlanıyor. Sarı Lacivertliler, çıktığı son beş resmi maçı da kaybetti. Hatta mabedi Ataşehir'de oynadığı son 4 maçtan da yenik ayrıldı. "Dimitiris Itoudis, kadro içinde çözüm üretmekte sıkıntı çekiyor mu?" soruları herkesin diline pelesenk olmaya başladı. Ancak önünde bütün mağlubiyetleri unutturacak çok kritik bir 40 dakika var. Özellikle Ergin Ataman ve Fenerbahçe camiasının arası herkesin malumu. Ergin Ataman'a karşı alacağı galibiyet, hocaya çok fazla şey kazandırabilir.
Efes cephesinde ise durum Fenerbahçe Beko kadar kötü değil. Hafta içi evinde Panathinaikos'a karşı farklı bir galibiyet alındı ve taraftarlarını evine mutlu gönderdi. Shane Larkin'in durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Efes'te asıl bomba ise bu sabah saatlerinde patladı. Sezon başından beri yerli oyunculardan istediği katkıyı alamayan Lacivert Beyazlı takım, transferde düğmeye bastı.