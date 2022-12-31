Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Sarı Lacivertliler, İtalya'da Virtus Bologna'ya 92-88 kaybetti







Ribaundlarda büyük üstünlük kurmamıza rağmen kaybettik!







Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 3 sayılık avantajla girse de son çeyrekte Bologna'ya diş geçiremedi ve maçı 92-88 kaybetti. Sarı Kanarya aldığı mağlubiyetle liderlikten beşinci sıraya geriledi. Sarı Lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'deki üst üste dördüncü olmak üzere son altı maçta beşinci yenilgisini aldı.Fenerbahçe dünkü maçta rakibinden toplam 17 ribaund daha fazla aldı. Bologna pota altındaki 32 ribaundun 16'sını almamıza rağmen maçı kaybettik. Temsilcimizde Johnathan Motley, sakatlık dönüşü çıktığı ilk Avrupa maçında 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Skorer oyunun yanı sıra 8 ribaund alan Motley, maçı 30 verimlilik puanı ile tamamladı. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Kostas Antetokounmpo da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı ve maçı 4/4 saha içi isabetiyle 8 sayı ile tamamladı.Kazanan tarafta ise 36 yaşındaki Marco Belinelli attığı 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Ülkemizde Gaziantep Basket forması da giyen Mouhammadou Jaiteh, 14 sayı ve 7 ribaund ile öne çıkan bir diğer isim oldu. Fenerbahçe Beko, EuroLeageu'deki sıradaki iki maçında da deplasmanda parkeye çıkacak. Yeni yılın ilk maçında Zalgiris'in konuğu olacak olan temsilcimiz, daha sonrasında komşuda Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.