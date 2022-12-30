Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna'nın konuğu. Hafta başında İstanbul derbisini kazanan Sarı Lacivertliler Avrupa'daki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor













Polonara Bologna yolcusu mu?

2022'nin son günlerine gelmişken EuroLeague'deki son maç haftası dün başladı. Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen Anadolu Efes, Avrupa'da yılı Maccabi mağlubiyeti ile noktaladı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise kritik Virtus Bologna deplasmanında galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley, Scottie Wilbekin ve Dyshawn Pierre sakatlıklarının ardından parkelere geri döndüler.İtalya'da bu sezon çıktığımız üç maçı da kazandık! Bu sezon Çizme'de üç deplasman maçına çıkan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, üç maçta da parkeden galibiyetle ayrıldı. Kasım ayının sonunda oynanan çift maç haftasında Anadolu Efes, Milano ekibini 29 sayılık farkla yenmiş ve rakibine sadece 51 sayı attırmıştı. Double Week'in ikinci ayağında ise Bologna temsilcisini maç sonunda Clyburn'ün can alıcı üçlüğüyle kapatmıştı. Sarı Lacivertliler ise Olimpia Milano'yu çift haneli farktan geri gelerek ikinci yarıdaki dominant oyunuyla yenmişti. Milano, son iki maçında aldığı iki galibiyetle kara bulutları bir nebze dağıttı. Messina ve öğrencileri, iyi bir özgüven kazandı. Virtus Bologna ise sezon başından beri istikrarsız bir performans sergiliyor. Virtus Bologna'da koç Sergio Scariolo'nun koltuğu tehlikede. Yazın İspanya ile bir kez daha Avrupa'nın zirvesine oturan İtalyan koç, kariyeri boyunca kulüp takımlarındaki performansı hep sorgulandı. Bu sezon da takımının şu ana kadarki gidişatından dolayı oturduğu zemin kayganlaştı. Bir başka deyişle, tehlike çanları onun için çalıyor.Bologna'da transfer çalışmaları sürüyor. Çıkan son haberlere göre İtalyan temsilcisi, Anadolu Efes'in sezon başında takıma kattığı Achille Polonara'yı transfer etmek istiyor.