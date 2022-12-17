Fenerbahçe Beko, evinde kayıp...

Turkish Airlines EuroLeague'de dün oynanan maçlarla birlikte 14. hafta tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, salı günü aldığı Olimpiakos mağlubiyeti sonrası dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'ya 70-76 kaybetti ve EuroLeague'deki son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Çift maç haftasına galibiyet alamadan kapatmasına rağmen Sarı Lacivertliler, EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Baskonia, temsilcimiz karşısında aldığı galibiyetle bu hafta Türkiye'de çıktığı iki deplasmanı da kazanmayı başardı. Çarşamba günü de Anadolu Efes'i 5 sayı ile geçmişti. Baskonia aldığı iki galibiyetle zirveye daha da yaklaştı. Markus Howard, belki de bu haftanın onlar adına yıldızı oldu. EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'ı ağırlayacak, Baskoina ise Virtus Bologna'yı konuk edecek. Obradovic, uzun yıllar sonra ilk kez rakip takım antrenörü olarak Ataşehir'de EuroLeague maçına çıkacak.