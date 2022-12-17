SPOR
17 Aralık 2022 - 13:57

Fenerbahçe Beko, evinde kayıp...

EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Baskonia'ya 70-76 mağlup oldu.

SPOR
17 Aralık 2022 - 13:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe Beko, evinde kayıp...

Turkish Airlines EuroLeague'de dün oynanan maçlarla birlikte 14. hafta tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, salı günü aldığı Olimpiakos mağlubiyeti sonrası dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'ya 70-76 kaybetti ve EuroLeague'deki son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Çift maç haftasına galibiyet alamadan kapatmasına rağmen Sarı Lacivertliler, EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Baskonia, temsilcimiz karşısında aldığı galibiyetle bu hafta Türkiye'de çıktığı iki deplasmanı da kazanmayı başardı. Çarşamba günü de Anadolu Efes'i 5 sayı ile geçmişti. Baskonia aldığı iki galibiyetle zirveye daha da yaklaştı. Markus Howard, belki de bu haftanın onlar adına yıldızı oldu. EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'ı ağırlayacak, Baskoina ise Virtus Bologna'yı konuk edecek. Obradovic, uzun yıllar sonra ilk kez rakip takım antrenörü olarak Ataşehir'de EuroLeague maçına çıkacak.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye...
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından hastanelik oldu
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından...
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen...
Antalya'da Türk derbisi...
Antalya'da Türk derbisi...
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı Sayid iflas bayrağını çekti..
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı...