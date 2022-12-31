Fenerbahçe Beko için 2022 senesi bol kaos, bol transfer, efsanelerin vedasıyla bol hüzün ve bir şampiyonlukla geçti. Sarı Lacivertlilerin 2022 yılı bilançosu sizlerle













2022 yılına başlarken Fenerbahçe Beko EuroLeague aldığı üst üste mağlubiyetlerden dolayı Avrupa'nın en çok beklenti altında kalan takımıydı. Takımın kötü form yetmezmiş gibi Jan Vesely ve Nando De Colo'nun da sakatlığıyla koç DJordjevic'in kolu bağlandı. Hikâyenin bu kısmı çok iç karartıcı olsa da sonu güzel bitti. Ocak ayı başlarken Djordjevic'e olan güven azalmış, Sırp çalıştırıcının kredisi erkenden bitmişti. Herkes kendince yeni koçu tartışıyordu. Ancak Sasa'nın oyunculuk kariyerinde de olduğu gibi her zaman söyleyecek son bir sözü vardı. Vesely ve De Colo'nun takımdan ayrıl kaldığı dönemde Sarı Lacivertliler peş peşe galibiyetler aldı. Üstelik Real Madrid, Olimpia Milano gibi güçlü takımlara karşı. Takım Mart ayına girerken kendi kaderini çizebilecek konumdaydı. Fakat onları yıkan Rus takımlarıyla ilgili verilen nihai karar oldu. Fenerbahçe'nin üç galibiyeti birden silindi. Sonrasında ise sezonu inişli çıkışlı bir performans ile tamamladılar.Ligde ise işler yolundaydı. Playoff'a gelindiğinde sezonun flaş takımı Bursa'yı 2-1 ile evine gönderdi. Ardından Daçka'yı 3-1 ile eleyen Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonu Efes ile finalde kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, final serisinde Efes'e de 3-1 ile diş geçirdi ve 2018'den sonra ilk kez şampiyon oldu. Yaz aylarında ise Djordjevic'in yerine Itoudis takımın başına geçti. Birçok transfer ve sezona iyi başlayan Fenerbahçe... Şu anda EuroLeague Final Four'u uzak bir hayal değil onlar için.