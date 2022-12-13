Fenerbahçe Beko, Pire’de Olimpiakos’un konuğu…

12 maç haftasının sonunda aldığı 10 galibiyetle EuroLeague’de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe Beko, bu akşam Pire’de Olimpiakos’la karşı karşıya gelecek. Olimpiakos ise 12 maçta 8 kez parkeden kazanarak ayrıldı ve puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe’ye maç öncesinde sakatlardan kötü haber geldi; beş oyuncu Olimpiakos karşısında forma giyemeyecek. Hafta sonu Türk Telekom maçında sakatlık yaşayan Johnathan Motley, kulübün yaptığı açıklamada 10 ila 15 gün parkelerden uzak kalacak. Motley yanı sıra Scottie Wilbekin, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic de Olimpiakos karşısında kadroda yer alamayacak. Olimpiakos cephesinde ise Tarik Black, Thomas Walkup ve Shaquille McKissic forma giyemeyecek. Geçen sezon Pire’de oynanan maçta Fenerbahçe Beko, maç içinde çift haneli farkla geri düşse de son çeyrekte maça tutunmuştu. Ancak maçın son pozisyonunda eski oyuncusu Kostas Sloukas’ın basketine engel olamayınca maçı 67-65 kaybetmişti. Temsilcimiz, Olimpiakos’u en son deplasmanda 2020/21 sezonunda yenmişti. Igor Kokoskov’un takımın başında olduğu dönemde sarı lacivertli ekip, 76-71 kazanmıştı.